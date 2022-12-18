بعد مباراة مثيرة ومجنونة شهدت ستة أهداف في وقتيها الأصلي والإضافي (3-3)، تمكن منتخب الأرجنتين من الفوز بلقب مونديال قطر 2022 بضربات الترجيح 4-2 على حساب فرنسا ليضيف اللقب الثالث إلى سجله التاريخي.

تقدم منتخب «التانغو» في الدقيقة 23، بعدما منحه حكم المباراة ركلة جزاء إثر خطأ من عثمان ديمبيلي ضد أنخل دي ماريا داخل المنطقة، ترجمها ليونيل ميسي هدفا، ليرفع رصيده إلى ستة أهداف.

وعاد دي ماريا نفسه ليضيف الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 36، بعد جملة تمريرات رائعة بدأها ميسي من منتصف الملعب وانتهت بعرضية من أليكسيس ماك أليستر، تابعها دي ماريا بنجاح في شباك هوغو لوريس.

وقبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي، قلصت فرنسا الفارق بركلة جزاء ترجمها نجمها كيليان مبابي بعد خطأ من نيكولاس أوتامندي على البديل راندال كولو مواني (80).

وبعدها بدقيقة سجل مبابي هدفا رائعا من تسديدة طائرة رافعا رصيده إلى سبعة أهداف.

واحتكم المنتخبان إلى شوطين إضافيين وعاود ميسي التقدم لمنتخب «التانغو» لكن مبابي رفض الاستسلام وأحرز هدف التعادل من ضربة جزاء، لينتهي الشوطان الإضافيان ويحتكما إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للأرجنتين.