

أسدل الستار على منافسات مونديال قطر بحفل رائع حيث شهد الختام أمسية فنية متنوعة تخللتها توليفة موسيقية من الأغاني الرسمية للبطولة، والتي جرى تقديمها مباشرة أمام الجماهير في الملعب بمشاركة كوكبة من المغنين حيث استمر الحفل 15 دقيقة، وسط حضور كبير تقدمهم صاحب السمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو.



بدأ بعرض لأعلام كل المنتخبات المشاركة في كأس العالم، ثم تم الإبقاء فقط على علمي الأرجنتين وفرنسا وهما طرفا المباراة النهائية.



وشهد الحفل تقديم توليفة موسيقية من الأغاني الرسمية للبطولة، وأدى الثنائي دافيدو وعائشة أغنية «هيا هيا»، كما قدم الفنانان أوزونا وجيمس أغنية «أرحبو»، بالإضافة إلى أغنية «لايت ذا سكاي» التي قدمها الفريق النسائي المكون من «نورا فتحي وبلقيس ورحيمة رياض ومنال».



كما جابت طائرات فوق ستاد «لوسيل» في مشهد رائع أذهل الجماهير المتواجدة في الملعب لمتابعة المباراة النهائية للمونديال، وجرى إطلاق منطادين بألوان العلمين الأرجنتيني والفرنسي في الهواء قبل انطلاق حفل الختام.



وكانت اللجنة المنظمة للمونديال قد أعلنت استقبال قطر أكثر من مليون و400 ألف زائر من أنحاء العالم خلال فترة كأس العالم التي انطلقت منافساتها في 20 نوفمبر الماضي، وبلغ إجمالي عدد الحضور الجماهيري لمباريات البطولة قرابة 3.4 ملايين مشجع، ما يعني أن متوسط حضور المباراة الواحدة تجاوز 53 ألف مشجع.