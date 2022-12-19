نفذ أعضاء فريق كويت سكاي دايف وهم: ابراهيم يعقوب الربيعان وصلاح يوسف الياقوت وعبدالرحمن علي الفيلكاوي وسالم بدر الجندل ومعاذ علي العبدالله، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة ممثلة بقطاع الرياضة للجميع عددا من القفزات المظلية الحرة في حب قطر ولتهنئتها بنجاحها المبهر والمشرف في تنظيم كأس العالم 2022 والتي تأتي بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ51 لاستقلال قطر وعيدها الوطني، إضافة إلى توجيه رسالة شكر وتقدير خاصة الى صاحب السمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري على جهودهم المخلصة وإدارتهم اللافتة للمونديال وهو ما يدعو كل عربي الى الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الذي سيسجله التاريخ.



وفي السياق ذاته، قال مؤسس ورئيس فريق «كويت سكاي دايف» ابراهيم الربيعان: «تستحق قطر كل التقدير والشكر، فقد أبهرتنا وأبهرت العالم بإدارتها المنظمة والمشرفة لمونديال 2022 كما أنها نجحت ولأول مرة في تاريخ (فيفا) وكرة القدم بوضع اسمها على خارطة الدول الأفضل لتنظيم بطولة كأس العالم في الشرق الأوسط تحديدا والعالم كله».



وأضاف: «كي تكون الفرحة فرحتين ارتأينا في فريق كويت سماي دايف أن نعبر عن شكرنا وامتنانا لقطر بأميرها وحكومتها وشعبها من خلال عدد من القفزات المظلية الحرة التي تحمل رسائل حب وتقدير وتهنئة خاصة من الشعب الكويتي إلى الشعب القطري وسمو أمير قطر كتأكيد على قوة أواصر العلاقات التي تربط البلديين ولتشجيعهم وتكريمهم في احتفالهم بختام البطولة بالتزامن مع احتفالهم بعيدهم الوطني».

جدول مباريات كأس العالم «قطر 2022»