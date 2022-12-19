مفرح الشمري



افتتحت الفنانة التشكيلية السورية علا الأيوبي معرضها العاشر الشخصي أمس الأول في في قاعة بوشهري تحت عنوان «دعوة للحب والسلام» وذلك بحضور عدد من المهتمين بالفنون التشكيلية، حيث تضمن المعرض 45 لوحة زيتية رصدت فيها حالات المرأة عندما تكون حزينة او مسرورة او مهمومة في ظل الواقع الذي تعيشه وما يدور حولها من متغيرات.



لوحات الأيوبي احتوت على لوحات معبرة عن الموسيقي والحب والسلام تتمنى الأيوبي أن تجدها على هذا الكوكب الذي نعيشه. يذكر أن معرض الفنانة التشكيلية علا الأيوبي مستمر في قاعة بوشهري حتى شهر على فترتين صباحية ومسائية.