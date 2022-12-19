

حالة من الجدل أثيرت الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشرت أخبار عن اصطدام الفنان سعد الصغير بشخصين أثناء قيادته سيارته بتهور ونقلهما إلى المستشفى، ثم انتشرت أخبار أخرى تؤكد أن المصابين هما زوجته برلنتي عامر ووالدتها بعد تعمده الاصطدام بسيارتها من الخلف وتهشيمها ما أدى إلى إصابة الزوجة ووالدتها ونقلهما إلى المستشفى.



وأكد سعد في التحقيق معه، بحسب مجلة «لها»، أن الأمر تم فهمه بطريق الخطأ من قبل الناس التي تجمعت عقب اصطدام سيارته بسيارة زوجته برلنتي عامر، وقال: حدث خلاف بيني وبين زوجتي ما أدى إلى غضبها، واستقلت سيارتها ومعها والدتها، وعندما حاولت اللحاق بها توقفت بشكل مفاجئ فاصطدمت سيارتي بسيارتها من الخلف، وهو ما أدى إلى إصابتهما وعندما تجمع الناس ظنوا أنني صدمتهما دون أن يعرفوا الحقيقة.



وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من القبض على الصغير، واتهامه بتسببه في إصابة زوجته ووالدتها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.