على هامش حضورها مهرجان الأفضل «دير جيست» أجرت الفنانة دينا، لقاء صحافيا تحدثت خلاله عن علاقتها بـ «السوشيال ميديا»، مؤكدة أن علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي ضعيفة، وقالت: «أنا بخاف من الحسد، ومش بهتم بالسوشيال ميديا إطلاقا، وكل مواقع التواصل الاجتماعي علاقتي بها ضعيفة وعندي ناس متخصصة للحاجات دي، وسنة 2022 لطيفة وعدت بشكل جميل عقبال السنة الجاية»، وعندما وجه لها أحد المراسلين سؤالا حول الجدل على أجر الراقصات في ليلة رأس السنة وكم يبلغ أجرها في حفلات رأس السنة؟ قامت بالانسحاب من اللقاء وسط دهشة الجميع.