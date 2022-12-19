

ياسر العيلة



حالة من النشاط الفني يعيشها حاليا الفنان السعودي الشاب المقيم بالكويت طارق الحارثي والذي تعرفنا عليه من خلال مشاركته في الجزء السابع من المسلسل الكوميدي السعودي «شباب البومب».

حول أعماله الفنية الجديدة تحدث الحارثي لـ «الأنباء»، قائلا: انتهيت من تصوير مسلسل «بلاغ نهائي» من تأليف عبدالمحسن الروضان، إخراج سلطان خسروة، إنتاج شركة «ماجيك لانس» للأخوين محسن وأحمد ملا حسين، والعمل يتناول فترة النهضة التي شهدتها الكويت من منتصف السبعينيات حتى الثمانينيات، وأجسد فيه دور «أحمد بن مشاري» التاجر الثري الشاب.



وأكمل: كما انتهيت من تصوير دوري في مسلسل «ضمير مستتر» تأليف عبدالمحسن الروضان وإخراج محمد الدوسري، ويحكي قصة امرأة سياسية تواجه مصاعب وعواصف الحياة، وأجسد بالعمل شخصية شقيق أحد المرشحين للانتخابات النيابية.



وأضاف: ومن الأعمال التي انتهيت من تصويرها أيضا مسلسل «خط أحمر»، وهو مليء بالأحداث الدرامية المشوقة، من تأليف عيسى الحساوي، وإخراج عبدالله التركماني، وإنتاج شركة «نبراس الخليج»، وأقدم فيه شخصية شاب حرامي يُحدث الفتنة بين الناس، ويبحث عن مصلحته فقط حتى لو جاءت عن طريق إيذائه للآخرين.

وأردف: انتهيت أيضا من تصوير مسلسل «عزيز الروح»، تأليف عبدالله حافظ، إخراج مصطفى رشيد، والعمل من بطولة النجوم محمد المنصور وحسين المنصور وهدى الخطيب وفخرية خميس ولمياء طارق وعبير أحمد، وأُجسد من خلاله دور الطبيب «طلال» صديق جميع العوائل والمحبوب من الجميع والذي يفقد حياته بسبب فيروس كورونا.



واختتم الحارثي حديثه قائلا: العمل الأخير الذي أشارك فيه حاليا هو مسلسل «مجاريح»، تأليف جمال سالم وإخراج عيسى دياب ومن بطولة النجوم سعاد عبدالله وأسمهان توفيق وعبدالإمام عبدالله وهند البلوشي وهنادي الكندري وآخرين، ودوري فيه مُحقق، والعمل بشكل عام تدور أحداثه حول امرأة دخلت السجن وقضت فيه 38 عاما وخرجت في عمر السبعين فتجد الدنيا والناس تغيروا، وتتوالى الأحداث.



وعن ماذا يعني له تعاونه مع نجوم كبار في الأعمال التي يشارك فيها، رد: كان حلما بالنسبة لي أن أمثل مع نجوم وقامات كبيرة مثل الفنانة سعاد عبدالله والفنان محمد المنصور والفنان حسين المنصور، والفنانة أسمهان توفيق، والفنانة هدى الخطيب، وباقي النجوم الكبار لأن هؤلاء كنت أشاهدهم في التلفزيون، ولكن عندما يأتي اليوم الذي أقف فيه أمامهم في «اللوكيشن» فهذا بالنسبة لي شرف كبير، وللحقيقة وجدت منهم التشجيع والدعم بكل ما تحمله هذه الكلمات من معاني، والأجمل أنهم يثنون عليَّ وعلى أدائي، فأنا ممتن لهم جميعا وأشكرهم.



الجدير بالذكر أن طارق الحارثي شارك العام الماضي في مسلسلي «سكة سفر» و«العاصوف 3».