

عبدالحميد الخطيب



تستعد الفنانة القديرة ليلى السلمان لبدء تصوير مسلسل جديد بعنوان «معرس ومفلس»، من تأليف ومنتج منفذ عادل الزاهد، إخراج نعمان حسين، ويشاركها البطولة مجموعة من النجوم، منهم: عبدالإله السناني، بشير غنيم، سلطان الفرج، فاطمة الطباخ، وغيرهم.

وقالت السلمان: العمل كوميدي بحت، وأجسد فيه شخصية جديدة علي، مستدركة: أخاف من الكوميديا، لكن المسلسل مكتوب بحرفية، وأحببت «الكراكتر» الذي سوف أقدمه ضمن أحداثه.



من جانب آخر، أكدت السلمان ان المسلسلات الخليجية مازالت تحافظ على العادات والتقاليد التي جبل عليها اهل المنطقة، كما تستعرض العديد من المشاكل بطريقة طرح متنوعة.

وأوضحت: كل عمل له رسالة معينة وبصمة مؤثرة في الناس، وبغض النظر عن بعض الأفكار السلبية القليلة التي قد نشاهدها، لكننا نحاول ان نحافظ على شكل البيئة الخليجية، ونظهر عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة بصورة حلوة.



وعن سبب انقطاعها لفترة من الزمن عن الأعمال الكويتية قبل ان تعود من خلال مسلسل «سنوات الجريش» الذي عرض رمضان الماضي، ردت: لأن العروض التي كانت تأتيني بسيطة جدا، فقط «ضيفة شرف»، وهذا يجعلني أعتذر عنها، أعتقد انه عندما يصل الفنان الى مرحلة من التمكن وتجسيد أدوار البطولة فلا يستطيع الرجوع الى الوراء، نافية ان يكون الموضوع له علاقة بالأجر المادي، او لأن اقامتها خارج الكويت، مكملة في تصريحات لبرنامج «ليالي الكويت»: الآن مشاركة الفنانين في دول الخليج معا في عمل فني واحد أصبحت سهلة، كلنا نسافر ونذهب لتصوير اعمالنا في اي بلد، كما ان الانتاج صار اكثر حرفية بالنسبة للتعامل مع مثل هذه الأمور، وهناك تسهيلات لإنجاز العمل بأفضل صورة ممكنة.



وحول بطولات الشباب للاعمال الفنية، قالت الفنانة القديرة ليلى السلمان: نحن نشجع الشباب ونقف معهم، لكن لا يكون دور النجم الكبير معهم «هامشيا»، فقط استغلال اسم لكي يباع العمل على القنوات، «ما يصير» التقليل من قيمة الفنان او لا نعطيه حقه الأدبي الذي يناسب مشواره المهني وتاريخه، مؤكدة ان ذكرياتها الحلوة والجميلة في الكويت «ما تنسى أبدا»، لافتة الى ان فرصة ظهورها الاساسية بالفن كانت في الكويت. وأردفت: الفضل لله عز وجل ثم للفنانة القديرة حياة الفهد في دخولي المجال.



الجدير بالذكر ان الفنانة القديرة ليلى السلمان شاركت في المسلسل الدرامي «جمعنا الهوى» الذي عرض الفترة القليلة الماضية وحاز نسب مشاهدة عالية بين الجمهور، وهو تأليف علي الصايغ، إخراج خالد راضي الفضلي، انتاج «المجموعة الفنية» للمنتج والفنان باسم عبدالأمير، وشارك في البطولة: إبراهيم الحربي، فهد باسم، سلطان المقبالي، روان الطويرقي، شهد سلمان، ناصر عباس، رنا جبران، وآخرون.