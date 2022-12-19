فاز المنتخب الوطني للشراع بكأس المركز الثالث في بطولة مملكة البحرين لليخوت الشراعية في نسختها العشرين، والتي نظمها الاتحاد البحريني للرياضات البحرية على مستوى دول مجلس التعاون برعاية وحضور رئيس الاتحاد البحريني والعربي للشراع الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة وسط منافسة قوية ومشاركة نخبة من الحكام الدوليين.



وضم قارب المنتخب الوطني سالم قلي قائدا ومهدي الحواج وسارة العساف وبإشراف المدرب زين العابدين ورئيس الوفد أحمد الفيلكاوي. وشملت البطولة 10 سباقات أقيمت على امتداد ثلاثة أيام، وقام الشيخ خليفة في نهاية البطولة بتتويج المنتخبات الفائزة.



من جانب آخر، أشاد أحمد الفيلكاوي بما حققه المنتخب من إنجاز، مشيدا بالتنظيم الرائع وبالدعم الكبير الذي قدمه النادي البحري الرياضي الكويتي ممثلا برئيس النادي والأب الروحي للرياضات البحرية في الكويت اللواء فهد الفهد ونائبه م.أحمد الغانم وأمين السر العام خالد الفودري.