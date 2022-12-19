القاهرة - سامي عبدالفتاح



وصل منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية إلى مصر لإقامة معسكر تدريبي استعدادا للمشاركة في بطولة كأس آسيا والبطولة العربية للكرة الشاطئية. ومن المقرر أن يخوض المنتخب المعسكر على مرحلتين، الأولى في القاهرة، والثانية في الاسكندرية.



وخلال المعسكر التدريبي سيلعب المنتخب 5 مباريات ودية من ضمنها مواجهة منتخب مصر، وتضم بعثة المنتخب كلا من: د. محمد بو عباس رئيس البعثة، وسعود سليمان العون مدير المنتخب. ويتكون الجهاز الفني من أحمد عبد الرازق المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والذي نجح في الوصول بالفراعنة للمركز الخامس عالميا.



وكان المنتخب الوطني قد تعاقد مع أحمد عبد الرازق منذ عام 2019، ويعتبر عبد الرازق أول مدرب مصري يتولي تدريب منتخب الكويت منذ أكثر من 30 عاما.