

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح



تتواصل اليوم منافسات الدوري المصري بمباريات الجولة الثامنة التي تجرى على يومين، اليوم وغدا، وفي ضوء ملامح جديدة لسباق الصدارة بعد ان قلص الزمالك الفارق بينه وبين الاهلي في الجولة السابعة.



وستكون بداية الجولة اليوم بـ4 مواجهات قوية، حيث يستقبل سيراميكا كليوباترا فريق الداخلية، ويحتل سيراميكا المركز السابع بـ 10 نقاط بينما يقبع الداخلية في المركز الأخير بـ3 نقاط فقط.



كما يلعب سموحة أمام الاتحاد في ديربي الإسكندرية، ويتواجد فريق سموحة في المركز العاشر برصيد 7 نقاط، بينما يحتل زعيم الثغر المركز السادس بـ12 نقطة.



ويستضيف فيوتشر نظيره غزل المحلة في مباراة قوية، حيث يسعى الفريقان لمواصلة عروضهما المميزة خلال الفترة الأخيرة، ويحتل فيوتشر المركز الرابع بـ15 نقطة خلف غزل المحلة الثالث بـ16 نقطة.



وفي ختام مباريات اليوم يستقبل بيراميدز ضيفه أسوان في لقاء سهل نسبيا لبيراميدز الذي يحتل المركز الخامس بـ14 نقطة، بينما يتواجد ممثل الجنوب بالمركز الخامس عشر وفي رصيده 6 نقاط.