تجرى في السادسة مساء اليوم مراسم قرعة بطولة النخبة العربية الثانية للتنس للفردي والزوجي رجال بقاعة المؤتمرات في اتحاد التنس بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، بحضور الأمين العام للاتحاد العربي فالح العتيبي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، واللاعبين المشاركين في البطولة التي تنطلق غدا وتستمر حتى 27 ديسمبر الجاري على ملاعب مجمع الشيخ جابر العبدالله.



وقد توافد مساء أمس جميع اللاعبين العرب الـ 24 المشاركين في البطولة، وكان في استقبالهم لجنة العلاقات العامة في الاتحاد.



وسيوزع المصنفون العرب على أربع مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة ستة لاعبين، على ألا يتواجد لاعبان من البلد نفسه في مجموعة واحدة، باستثناء منتخب الكويت، على أن يتأهل الأول من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، فيما ستقام مواجهات الزوجي بنظام خروج المغلوب.



من جانبه، أبدى لاعب منتخب تونس محمد دقاز سعادته بالمشاركة في البطولة، وقال: «أتمنى التوفيق لأبطال العرب وتقديم مستويات عالية تظهر معها التطور الكبير الذي تشهده رياضة التنس في الوطن العربي».



وذكر أن المنافسة في «النخبة» العربية تعد صعبة على جميع المشاركين، لكونها تضم أفضل المصنفين العرب المعتمدين في الاتحاد الدولي للعبة.



من جهته، أكد لاعب منتخب الجزائر توفيق سهتالي على جاهزيته للمشاركة في البطولة، مضيفا أنه أقام معسكرا في فرنسا للوصول إلى أفضل جاهزية قبل المشاركة الثانية له في البطولة.



ويمثل منتخبنا الوطني: عيسى قبازرد، وعبدالحميد محبوب جمعة، وبدر العبدالله، وعلي الشطي، ويعقوب يوسف، وحسين الشطي.