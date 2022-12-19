

بيروت ـ عامر زين الدين



أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د.سامي أبي المنى اتصالا تشاوريا بمفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان تأكيدا على «عمق العلاقة بين دار الفتوى ومشيخة العقل»، وقد أثنى الشيخ ابي المنى على «نجاح العملية الانتخابية للمفتين في المناطق مباركا لمفتي الجمهورية بالانجاز»، متمنيا «للفائزين التوفيق في مهامهم».



وزار الشيخ ابي المنى الشيخ امين مكارم في راس المتن على رأس وفد كبير للتهنئة بالعمامة المكولسة، وقال في كلمة له: الشيخ أبو صالح محمد العنداري وضع الحق في محله، والشيخ أبو فايز أمين مكارم حائز على ثقة إخوانه المباركين الأجلاء، حتى الذين عبروا بطريقتهم الخاصة عن اعتراض ما حرصا، كما يقال، على الأمانة التوحيدية، فهم في قرارة أنفسهم واثقون بأن الأمانة محروسة ومحفوظة بعونه تعالى.



ومن المأثور القول «إن لله رجالا إذا أرادوا أراد»، وشيخنا الجليل الطاهر أراد ما أراده الله بنيته الصافية وسريرته النقية وثقته الراسخة بالله، فلم يرد إلا الخير فيما نوى، وله في الشيخ أبو فايز أمين عميق الثقة بما يعرفه عنه عن قرب وما اختبره فيه بدقة بصيرة.



ورد الشيخ امين مكارم بكلمة ترحيب بشيخ العقل قائلا «دعوتنا دائما لجمع الشمل والألفة والمحبة وكل ما يؤدي لرفع شأن وكرامة الطائفة، ووفق النهج الذي تسيرون عليه يا سماحة الشيخ، أدامكم الله وأدام شيخنا الفاضل الشيخ ابو صالح محمد العنداري وكل من يعمل لخير الطائفة، فالنية الحسنة والتوفيق لا يفترقان».