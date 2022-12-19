القاهرة - خديجة حمودة



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلا عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إنشاؤها على امتداد رقعة الجمهورية، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة، من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات الملائمة.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، امس، مع رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء أ.ح وليد أبو المجد.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول «متابعة موقف مخزون السلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية، وكذلك زراعات المحاصيل للموسم الزراعي الحالي».



واطلع الرئيس في هذا الإطار على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، وذلك في إطار التخطيط المسبق بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية، حيث استعرض المصيلحي في هذا الصدد المخزون الاستراتيجي لكل من القمح والسكر والذرة والزيت والأرز، والذي يكفي الاحتياطي منها لمدة من 4 إلى 6 شهور، فضلا عن المتوافر من اللحوم الطازجة والدواجن، والذي يكفي لمدة عام كامل.



كما تابع الرئيس السيسي مستجدات الموسم الحالي لزراعة القمح على مستوى الجمهورية، موجها بأن يتم تحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائدا اقتصاديا مجزيا للمزارعين والفلاحين، ويدعم زيادة كميات توريد القمح.



بدوره، استعرض اللواء وليد أبو المجد الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الاستصلاح الزراعي على مستوى الجمهورية، خاصة مزرعة وادي الشيح بمحافظة أسيوط، والتي تشمل زراعة القمح بأفضل تكنولوجيا الزراعة الرقمية الدقيقة، إلى جانب عدد من الزراعات الأخرى كالموالح والذرة، كما تضم مزرعة إنتاج حيواني من أعلى سلالات إنتاج اللحوم، فضلا عن الإنتاج الداجني والاستزراع السمكي، وكذلك عدد من المصانع التي تهدف إلى تعظيم قيمة الزراعات داخل المزرعة.



كما اطلع الرئيس السيسي على مستجدات مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، والذي يضم 6 مصانع متنوعة لتغطية الإنتاج المحلي والتصدير، وذلك بالتعاون مع الخبرة الألمانية العريقة المتمثلة في شركة «تيسين كروب» العالمية.



وتابع الرئيس السيسي أيضا الموقف التنفيذي لمشروع التغذية المدرسية خلال العام الدراسي الحالي، سواء من حيث محتويات الوجبة وتكلفة إنتاجها وسبل توزيعها على مختلف المراحل العمرية بالمدارس، واطلع كذلك على موقف مشروع مراكز تجميع البلازما على مستوى الجمهورية، سواء من ناحية الإنشاء أو التجهيز، وكذلك الحرص على اتباع أعلى معايير الجودة في تجميع البلازما.



من جهة اخرى، بعث الرئيس السيسي، ببرقية تهنئة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني.



وأوفد رئيس الجمهورية، محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة دولة قطر بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.