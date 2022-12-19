أدلى الناخبون العمانيون في الخارج بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة من خلال الهواتف الذكية عبر تطبيق «انتخب».



وخصصت وزارة الداخلية العمانية 18 الجاري لتصويت الناخبين الموجودين خارج سلطنة عمان، والـ 25 من الشهر ذاته للناخبين في سلطنة عمان.



ويبلغ إجمالي المترشحين لعضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة 696 مترشحا بينهم 27 امرأة، فيما يبلغ عدد الناخبين 731767 ناخبا، بينهم 347965 ناخبة، وفقا لوكالة أنباء عمان الرسمية (أونا).



وتجرى انتخابات المجالس البلدية لأول مرة عبر تطبيق «انتخب» الذي أطلقته وزارة الداخلية، ويعد نقلة نوعية يواكب التطورات التقنية في العالم لتسهيل العملية الانتخابية.



وصمم التطبيق وفق معايير أمنية مع أخذ كل الاحتياطات للانتخاب بكل سرية، ويتطلب توافر هاتف ذكي معزز بخاصية اتصال المدى القريب «NFC» واتصال بالشبكة العالمية للمعلومات «الإنترنت» وبطاقة شخصية سارية المفعول، وأن يكون الناخب مقيدا في السجل الانتخابي. وتتم خطوات التصويت عبر التطبيق من خلال تحميل التطبيق في أجهزة الهواتف الذكية المتوفر في المتاجر الإلكترونية للهواتف الذكية لهواتف IOS والأندرويد المزودة بكاميرتين، حيث يتطلب التطبيق التقاط صورة لأصل البطاقة الشخصية للناخب من الجهتين.



وسيقوم التطبيق بقراءة البيانات عبر خاصية الاتصال بالمدى القريب للهاتف «NFC» مع متابعة الإجراءات الأخرى حتى الوصول لقائمة المرشحين في كل ولاية واختيار المرشح الراغب في التصويت له.