كشف بابا الفاتيكان البابا فرنسيس أنه وقع خطاب استقالة قبل 10 سنوات إذا ما منعته مشاكل صحية من القيام بواجباته.



وكان البابا الذي احتفل مؤخرا بعيد ميلاده الـ 86 صرح سابقا بأنه سيتنحى من منصبه في حال تعرضه لمشاكل صحية.



وفي تصريح لصحيفة (ABC) الإسبانية، أعلن البابا فرنسيس أنه وقع خطاب استقالة وسلمه إلى وزير دولة الفاتيكان المونسينيور تارشيتسيو برتوني قبل تقاعد الأخير في عام 2013.



وأضاف «لقد وقعت على الاستقالة وقلت له: في حال تعرضي لوعكة صحية أو ما شابه فهذه استقالتي. أعهد بها لكم».



وردا على سؤال حول ما إذا كان يرغب في نشر هذه المعلومة، أجاب البابا فرنسيس «لهذا السبب أخبركم بالأمر»، موضحا أنه لا يعرف ما فعل برتوني بالرسالة.



ويعاني بابا الفاتيكان من مشاكل في الركبة غير قابلة للمعالجة بالجراحة ارغمته على استخدام كرسي نقال في الأشهر الأخيرة.



واضطر إلى إلغاء أو تقليص أنشطته العام الماضي بسبب الألم، وأقر في مقابلة في يوليو الماضي بأن عليه الحد من نشاطاته، وقال آنذاك «أعتقد أنه في سني ومع هذه المشكلة يجب أن أنتبه قليلا لأتمكن من خدمة الكنيسة. أو على العكس أن أفكر في إمكانية التنحي».



واستقال سلف البابا فرنسيس بنديكتوس السادس عشر عام 2013 بسبب تدهور صحته، ويعيش الآن في الفاتيكان.