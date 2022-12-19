أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين باتجاه البحر بعد إعلان بيونغ يانغ أنها اختبرت بنجاح محركا يعمل بالوقود الصلب بهدف تطوير أسلحة جديدة.



وقالت هيئة أركان الجيوش الكورية الجنوبية إنها رصدت الصاروخين الباليستيين متوسطي المدى اللذين أطلقا من منطقة تشونغشانغ-ري في مقاطعة بيونغان الشمالية في شمال غرب البلاد باتجاه البحر.



وأضافت في بيان «عزز جيشنا مراقبته ويقظته مع التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وهو يبقى في حالة جهوزية كاملة».



وحلق الصاروخان حوالى 500 كيلومتر على ارتفاع أقصاه حوالى 550 كيلومترا، على ما أوضحت وزارة الدفاع اليابانية.



وقال نائب وزير الدفاع الياباني توشيرو إينو «هذا يهدد السلام والأمن في بلادنا وهذه المنطقة والمجتمع الدولي، وهو أمر غير مقبول بتاتا».



ويأتي إطلاق الصاروخين بعد أيام من اختبار كوريا الشمالية «محركا يعمل بالوقود الصلب بقوة دفع عالية» وصفته وسائل إعلام رسمية بأنه اختبار مهم «لتطوير نظام سلاح استراتيجي من نوع جديد».