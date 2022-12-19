توجت إنديرا أمبيو، وهي طالبة اتصالات تبلغ 18 عاما، مساء السبت ملكة جمال فرنسا 2023، في ختام حدث سعى القائمون عليه هذا العام إلى تحديث صورته من خلال تعديل معايير الأهلية للمشاركة في المسابقة.



وقالت أمبيو، وهي ملكة جمال منطقة غوادلوب، إنها تعيش «حلم اليقظة» بعد تسلمها التاج الفضي والأزرق من حاملة اللقب السابقة ديان لاير. وخلال المسابقة دافعت أمبيو عن النساء المصابات بالسرطان، وشجعت منتخب فرنسا في كرة القدم قبيل مباراته أمس ضد الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022، مختتمة كلامها بعبارة «Allez les Bleus!» (التشجيع الشهير لمنتخب «الديوك») قبل أن يخسر المنتخب الفرنسي بضربات الترجيح. وشهدت مسابقة هذا العام تخفيفا لشروط الأهلية المطلوبة للمتسابقات، بعدما كانت في السابق تفرض أن يتراوح عمرالمتسابقة بين 18 و24 عاما وألا يقل طول قامتها عن 1.70 متر وأن تكون من دون أطفال.



لكن بحسب الشروط الجديدة، بات يمكن لأي فرنسية تبلغ 18 عاما وما فوق المشاركة في المسابقة، من دون أي شرط مرتبط بطول القائمة أو الوضع العائلي، كما بات مسموحا وجود أوشام ظاهرة على الجسم للمرة الأولى في تاريخ المسابقة العريقة.