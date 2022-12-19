عبدالعزيز الفضلي



انطلقت صباح امس اختبارات الفترة الدراسية الأولى لطلبة المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر، وسط أجواء مناسبة وفرتها وزارة التربية بمختلف قطاعاتها ومناطقها التعليمية والإدارات المدرسية، وقدم الطلبة امتحاناتهم في اليوم الأول بكل أريحية، حيث شهد التزاما تاما من الطلبة بالنظم واللوائح الخاصة بالاختبارات، كما قام قياديو الوزارة ومسؤولو المناطق التعليمية بجولات تفقدية للجان الاختبارات للاطمئنان على سير العمل فيها.



وقالت مديرة الشؤون التعليمية في منطقة حولي التعليمية دلال الناهض خلال جولتها التفقدية في مدرسة سهلة المتوسطة بنات إن المدرسة قامت بتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الطالبات بالاختبارات، وأثنت على جهود إدارة المدرسة في الإعداد والتنظيم لاستقبال الطالبات في أول يوم، وتذليل كافة الصعوبات وبث الطمأنينة في نفوسهن.



وشكرت الناهض الإدارات المدرسية على إعداد المراجعة اليومية بعد انتهاء الاختبار للمادة التي تليها والإجابة عن جميع أسئلة الطالبات لأي مفهوم من مفاهيم الدروس التي تصعب عليهن والتي تخص اختبار المادة التي تليها، مشيدة بدور إدارة الشؤون التعليمية في منطقة حولي التعليمية بتشكيل فريق ليقوم بزيارات للجان الاختبارات للاطلاع ومتابعة انتظام سير الاختبارات.



من جانبه، قال مدير ثانوية يعقوب الغنيم للبنين عادل شبيب إن الأمور سارت في اليوم الأول للاختبارات ولله الحمد على ما يرام، مشيرا إلى أن الإدارة المدرسية قامت بتوفير الأجواء المناسبة للطلبة الذين انتظموا في الفصول والقاعات.



وأضاف أن عملية سير الامتحانات تم تنفيذها وفق الخطة الموضوعة وبمتابعة دقيقة من وزارة التربية ومنطقة العاصمة التعليمية الذين وفروا المناخ الملائم لكي يؤدي الطلبة اختباراتهم على اكمل وجه، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلبة.



بدورها، قالت المديرة المساعدة إيلاف العوضي في مدرسة سهلة المتوسطة بنات إن إدارة المدرسة قامت بالتنظيم المسبق للجان الاختبارات، مضيفة أن لجنة التوجيه تقوم باستقبال الطالبات وتوجيههن إلى لجان الاختبارات، وقد تم توفير الأجواء المناسبة لأداء اختباراتهن بأريحية وهدوء، بالإضافة إلى متابعة اللجنة الخاصة وتوفير الطاقم الطبي في لجان الاختبار لمتابعة الحالات الصحية المزمنة.



من جانبه، ذكر مدير ثانوية جابر المبارك الصباح ـ بنين فاضل الصفار إن وزارة التربية ومنطقة العاصمة التعليمية بدأت في الاستعدادات للاختبارات منذ ما يقارب شهر من خلال توفير جميع احتياجات ومتطلبات اللجان في المدارس، مضيفا: «أننا عملنا على قدم وساق من أجل الاستعداد للاختبارات، حيث تم توزيع الطلاب على اللجان بالشكل المطلوب، إذ إن عدد الطلاب لدينا في الصف العاشر 116 طالبا تم تقسيمهم على 10 لجان، وطلاب الصف الحادي عشر أدبي 34 طالبا تم توزيعهم على 3 لجان، أما طلاب الصف الحادي عشر علمي فعددهم 93 طالبا في 8 لجان للاختبارات، بالإضافة الى أن لدينا طلاب المسائي من مركز جاسم الخرافي المسائي، ففي الصف العاشر 37 طالبا، وفي الصف الحادي عشر أدبي 48 طالبا، أما الصف الحادي عشر علمي فعددهم 20 طالبا تم توزيعهم بما يتوافق مع الإجراءات والاحترازات الصحية المتبعة».



وأوضح الصفار انه تم الاستعداد لتهيئة الأجواء المناسبة في الاختبارات وتوفير كافة المتطلبات لأبنائنا الطلاب، حيث إن الاختبارات ما هي إلا قياس ما تم دراسته في المنهج الدراسي للطلاب.



وعن اختبار اليوم، قالت الطالبة عايشة الكندري من الصف الثامن لمادة اللغة الإنجليزية إنها لم تواجه أي صعوبة في فهم الأسئلة فكانت مباشرة.



من جانبه، ذكر الطالب عبدالعزيز الشمري من الصف الحادي عشر أدبي أن إدارة المدرسة ومعلميها قامت بتوفير جميع المتطلبات للاختبار، بالإضافة الى تنظيم اللجان وتوفير الأجواء المريحة والمناسبة.



من جهتها، أشادت الطالبة نرجس الشريف من الصف التاسع بسهولة اختبار مادة التربية الإسلامية، وأن الأسئلة لم تخرج عن الكتاب المدرسي.



وذكر الطالب يعقوب خالد المطيري من الصف العاشر إن اختبار مادة الفيزياء كان واضحا وسهلا بتنظيم المعلمين وتوفير الأجواء المناسبة أثناء الاختبار.



وقال الطالب فيصل الدعي من الصف العاشر إن أجواء الاختبار مناسبة ومريحة بتعاون المعلمين في اللجان والاختبار لم يخرج من الكتاب المدرسي.