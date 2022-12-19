

بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة النجاح الباهر لبطولة كأس العالم (فيفا قطر 2022) والتي استضافتها دولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022م.



كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس ألبرتو فرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة ضمنها سموه خالص التهنئة بمناسبة فوز المنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، والتي أقيمت في دولة قطر الشقيقة.