بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة النجاح الباهر والاستثنائي لبطولة كأس العالم (فيفا قطر 2022) والتي استضافتها دولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 الجاري بكل جدارة واقتدار وبصورة أبرزت للعالم بأسره رسالة الإسلام والسلام وحضارة العرب وعكست الوجه الحضاري المشرق للبلد الشقيق وما وصل إليه من نهضة عمرانية وتنموية شملت مختلف الميادين في ظل قيادة سموه الحكيمة والتي ارتقت بالمكانة الرفيعة لدولة قطر الشقيقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.



وأشاد سموه بما وفرته دولة قطر الشقيقة من استعدادات كبيرة وإمكانيات متميزة وعالية المستوى في تنظيم هذا الحدث الرياضي الدولي على أكمل وجه وما سخرته من جهود حثيثة لتوفير كل المستلزمات والمتطلبات المرافقة لهذه البطولة الكبرى والتي حظيت بثناء وإعجاب الجميع في كل أنحاء العالم، وان دولة قطر قامت بتمثيل كل الدول العربية خير تمثيل، حيث أوجدت بعد هذه الاستضافة الناجحة نموذجا رفيع المستوى يصعب مضاهاته مستقبلا وارتقت بالمقاييس المطلوبة في كيفية تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية الدولية.



سائلا سموه، رعاه الله، المولى تعالى أن يديم على سموه وعلى سمو الأمير الوالد والأسرة الكريمة وافر الصحة وتمام العافية وأن يحقق لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل ما يتطلع إليه من تقدم ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ألبرتو فرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوز المنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 والتي أقيمت في دولة قطر الشقيقة.



وعبر سموه عن إشادته بالأداء الرفيع الذي قدمه المنتخب الأرجنتيني طوال مباريات البطولة والذي أهّله للفوز المستحق وبالروح الرياضية العالية التي تحلى بها المنتخبان المتنافسان.



كما أشاد سموه بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر الشقيقة المضيفة للبطولة والاستعدادات التي قامت بها والإمكانيات التي وفرتها؛ مما أسهم في إنجاح هذه البطولة وتحقيق أهدافها الرياضية السامية.



متمنيا سموه للرئيس الأرجنتيني وافر الصحة والعافية ولجمهورية الأرجنتين وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.