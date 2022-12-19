بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة النجاح الباهر لبطولة كأس العالم (فيفا قطر 2022) والتي استضافتها دولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022م، مشيدا سموه بالإمكانيات المتميزة التي وفرتها دولة قطر الشقيقة خلال تنظيم هذه البطولة الدولية الكبرى بكل جدارة واقتدار، متمنيا لسموه ولسمو الأمير الوالد وللأسرة الكريمة موفور الصحة والعافية ولدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التطور والنماء في ظل القيادة الرشيدة لسموه.



كما بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ألبرتو فرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة ضمنها سموه خالص التهنئة بمناسبة فوز المنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، والتي أقيمت في دولة قطر الشقيقة، مشيدا سموه بالروح الرياضية العالية التي تحلى بها اللاعبون وبالأداء المتميز الذي قدموه. واستقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.



كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.