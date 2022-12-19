جريا على عادتها في تعزيز التواصل الدائم مع عملائها ومجتمعها، أقامت شركة السلطان وخلف التجارية اليوم المفتوح لها والخاص بالمعدات الثقيلة والشاحنات والمولدات، وذلك يوم الخميس 15 ديسمبر بفندق ومواقف موفنبيك المنطقة الحرة في الشويخ.



وبدأت فعاليات اليوم المفتوح بتعريف الحضور بما تقدمه الشركة للقطاع الإنشائي والتجاري في الكويت باعتبارها الداعم اللوجستي لكثير من المشاريع من خلال قاعدة واسعة ومتزايدة من العملاء سواء على مستوى الشركات الإنشائية أو الأفراد.



وجرى بعد ذلك تقديم عرض حي للتكنولوجيات الجديدة وأهمها عرض أول شاحنة ثقيلة تعمل بناقل حركة أوتوماتيكي لأول مرة في الكويت.



وفي معرض حديثه حول اليوم المفتوح والفعاليات المقامة خلاله، قال نائب مدير عام شركة السلطان وخلف التجارية فادي خلف: كان اهتمامنا الدائم باستقدام أحدث التقنيات إلى الكويت دافعنا نحو تعزيز باقة منتجاتنا لتوفير أحدث المعدات الثقيلة والشاحنات والمولدات، وخاصة الجيل التكنولوجي الجديد منها والذي يعود بالفائدة القصوى والتوفير ودقة العمل لعملائنا بما يضمن لهم إنجاز أعمالهم وتلبية احتياجاتهم بطريقة سلسة وعالية الجودة ووفق معايير عالمية تواكب التطور التقني الحاصل في هذه الصناعة، وهذا القطاع التجاري.



وأضاف خلف: سعداء بوجودكم معنا في هذا اليوم المميز الذي يتيح للجميع مشاهدة العرض الحي لهذه التقنيات والتعرف على المجموعة الواسعة والمتنوعة من المعدات التي تنطلق من رؤية استراتيجية تهدف لدعم القطاعات الإنشائية والتجارية في الكويت.



وأكد على حرص الشركة الكبير على توفير أجود المعدات العالمية من أشهر العلامات التجارية في هذا المجال ومن دول عديدة كالنمسا والصين وتركيا واليابان وغيرها لتكون شركة السلطان وخلف شريكا موثوقا في البناء والنماء ورافدا للنهضة العمرانية والإنشائية في الكويت.



ولتعزيز أواصر التواصل بين الشركة وعملائها وزوارها خلال هذا اليوم المفتوح أجرت الشركة عددا من المسابقات الترفيهية التي شارك فيها الحضور، حيث تم تقديم العديد من الجوائز القيمة للفائزين، كما تمت دعوة الجميع إلى باربكيو الغداء في الهواء الطلق ليكون هذه اليوم غنيا بجميع الفعاليات التجارية والتواصلية والترفيهية التي تعكس رؤية الشركة في بناء علاقات أكثر عمقا مع عملائها ومجتمعها.