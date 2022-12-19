يستمر التسجيل في برنامج «تمكن» لتدريب حملة الشهادات الجامعية من الكويتيين وتأهيلهم لدخول سوق العمل الذي تنظمه شركة «Creative Confidence» برعاية بنك الكويت الوطني كداعم استراتيجي حيث يقدم للمتدربين الدورات التي تعمل على تطوير مهاراتهم ليتحولوا إلى قوى عاملة فاعلة وحقيقية.



وبإمكان الراغبين في التسجيل زيارة موقع كرييتف كونفيدنس https://www.creativeconfidence.co/tamakan/ وذلك حتى 29 ديسمبر 2022. ومن متطلبات إجراءات التسجيل أن يكون المتقدمون من الكويتيين والكويتيات الجامعيين حديثي التخرج حيث يقومون بتعبئة نموذج تقديم طلب عبر الإنترنت، بحيث يتم تقييمه وبناء عليه، وإذا كان المتقدم يناسب الشروط المطلوبة، يتم الاتصال به لإجراء مقابلة. وبالتالي تتم عملية اختياره كأحد المشاركين أو المشاركات.



ويستمر البرنامج لمدة 10 أسابيع، ابتداء من 9 يناير 2023 حتى 20 مارس 2023 ويستضيف البنك الوطني المتدربين في مواقع تدريب البنك. ويتطلب هذا البرنامج التزاما كاملا من المتدربين فهو بمنزلة تجربة وظيفية بدوام كامل.



ويشار إلى أن البرنامج قد فاز بجائزة المشروع الرائد في العمل الاجتماعي الخليجي على مستوى القطاع التجاري الخاص من قبل لجنة وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، باعتباره تجربة تدريبية مبتكرة للخريجين الكويتيين الشباب تهدف إلى نقلهم لمستوى احترافي من التنمية الذاتية إلى جانب أنه يعد فرصة استثنائية للكفاءات الوطنية الذين هم بأمس الحاجة إلى هذا النوع من التجربة العملية المكثفة والغنية ليتحولوا إلى قوى عاملة فاعلة ومؤثرة.



وفي هذا السياق، قالت مسؤولة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني، أسماء بن حسين إن بنك الكويت الوطني فخور بنتائج البرنامج في العام الماضي وهو ملتزم بتوفير الدعم اللازم له انطلاقا من إيمانه بأهمية دعم شباب الكويت لاسيما وأن مثل هذه البرامج تسهم بشكل فعال في تطوير مهاراتهم وامكاناتهم وتمكينهم.



وأضافت بن حسين: «لقد تم تصميم هذا البرنامج ليلبي أصحاب الطموح ويساعد الخريجين في اختيار مسارهم المهني والأكاديمي بوضوح أكثر. يوفر البرنامج فرصة استثنائية لحديثي التخرج ليتطوروا معرفتهم ويصبحوا أقرب إلى فرصهم الوظيفية وأكثر جرأة وخبرة تجاه ما ينتظرهم من تحديات ومغامرات مهنية مستقبلا».



هذا، ويؤمن بنك الكويت الوطني بأهمية دعم شباب الكويت وملتزم بتبني جميع البرامج الهادفة إلى تطوير مهاراتهم وامكاناتهم وتمكينهم. إن مشاركة البنك الوطني تأتي لتؤكد حرص هذه المؤسسة على تقديم فرص فريدة للشباب الكويتي.



ويشارك الوطني في البرنامج من خلال التدريب وتقديم الأعمال وتحدياتها وصولا إلى المراحل النهائية للاختبار، لاسيما أن برنامج «تمكن» يمثل تجربة تدريبية مبتكرة للخريجين الكويتيين الشباب وفرصة تطوير فريدة قبل البدء بعملهم الأول.



وتعتبر كرييتف كونفيدنس شركة استشارات وتدريب كويتية متخصصة في الابتكار والإبداع والتعاون. ومن المهم توفير هذه الفرصة التي هي جسر عبور بين المرحلة الدراسية والمرحلة المهنية لاسيما أنه قد يكون من الصعب العثور على فرص عمل كبيرة للخريجين من دون اكتساب خبرة سوق العمل المطلوبة. وللاطلاع على المزيد من التفاصيل يمكن للراغبين زيارة موقع البرنامج.