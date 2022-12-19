أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعيــــة وحســـاب الحصالة، وسيستمر بنك وربة بعمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعيا لحساب السنبلة وخمسة رابحين لحساب الحصالة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: فيصل أحمد العوضي، خالد فلاح راشد البربر، ريم سمير نعمة الشمري، ياسين خالد مهلهل الياسين، ماجد غازي عايض العتيبي، بدر نصر الله سيد عبد الوهاب، أنور غدير مربد الشمري، فهد محمد العفاسي المطيري، هشام عباس طالب الكندري، أيمن أحمد سليمان سالم.



كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom وهم كل من: حوراء محمد إدريس محمد، يعقوب طارق عبدالله الحنيان، فاطمة ثامر موسى الشمري، عبير أحمد اوقيان العازمي، عبدالله إسماعيل علي الأنصاري.



وحول الشروط، قال مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد أحمد المطوع: «يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما أن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح».