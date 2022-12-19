وقعت شركة رساميل للاستثمار اتفاقية شراكة مع حاضنة «إيكو» المتخصصة في احتضان ومساعدة وخدمة المبادرين أصحاب المشاريع البيئية، لتطوير وتنمية قدراتهم المهنية، ودعمهم لتحقيق النجاح وتقليل مخاطر الفشل لديهم.



وتنص الاتفاقية على أن تقوم «إيكو» بتوفير الفرص الاستثمارية التي تناسب رؤية «رساميل»، على أن تنحصر في المشاريع والشركات التي تعمل بمجال البيئة.



وأشارت «رساميل»، في بيان لها، إلى أن الاتفاقية الجديدة تعكس إستراتيجيتها القائمة على تطوير قدرات رواد الأعمال الكويتيين، ومساعدتهم على خلق وتطوير الفرص المناسبة للاستثمار في المجال البيئي، والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني ونموه.



ولفتت إلى أن «إيكو» تعتبر حاضنة ومسرعة للمشاريع البيئية الصغيرة والمتوسطة، وتقدم كل أشكال الدعم الفني والقانوني اللازم لها، مبينة أنها تدخل في تفاهمات مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص البيئي لتقديم خدماتها لمراجعيها.



وتابعت «رساميل» المرخصة من قبل هيئة أسواق المال، أن الشراكة الجديدة تأتي بهدف استثمار جزء من أموالها وأموال عملاء محافظها المتنوعة في مشاريع وشركات بيئية متى ما وفرت فرصا استثمارية مناسبة.



وكشفت «رساميل» أن الاتفاقية تتضمن ترتيب الاجتماعات مع ملاك الشركات البيئية، والتعرف على مشاريعها ووضع دراسة جدوى حول الفرص التي توفرها، والدخول في استثمارات بها، بما يساعد على تحقيق المصلحة المشتركة بين الطرفين.