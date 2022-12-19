القاهرة ـ مجدى عبدالرحمن



أكد د.محمد معيط وزير المالية أن تعديلات قانون الاجراءات الضريبية ليس له علاقة من قريب ولا من بعيد بسرية حسابات المصريين والشركات المصرية على الاطلاق، بل يأتي تنفيذا للاتفاقية الدولية التي وقعتها مصر.



وأضاف وزير المالية - خلال الجلسة العامة بمجلس النواب امس أثناء مناقشة تعديلات قانون الاجراءات الضريبية ـ أن هذا الأمر ليس بجديد علينا، مستشهدا بقانون «الفاتكا» وهو قانون الامتثال الضريبي الأميركي الذي صدر في الولايات المتحدة الأميركية، ويهدف الى التصدي لعمليات التهرب الضريبي لبعض الأشخاص الأميركيين من خلال استخدام حسابات تفتح في مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة.



ولفت الوزير إلى انضمام مصر إلى قانون «الفاتكا» خلال عام 2013، والتزمنا به، موضحا: الجديد أن مجموعة العشرين ارادت محاربة التهرب الضريبي من خلال بروتوكول معين، ووضع آليات للتفعيل ببن الدول لتتمكن من تبادل معلومات طبقا للأحكام الموجودة في الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة.



واضاف أن مصر انضمت للاتفاقية في 2016 لمكافحة التهرب الضريبي خاصة ان تلك الاتفاقية تمكنا من التعامل بالمثل على عكس قانون الفاتكا.



وشدد وزير المالية على أن الحكومة تتحرك في اجتماعات متواصلة منذ اكثر من سنة والقانون مستوفي كافة الموافقات ومتفق مع الالتزامات الدولية ولا يمس حرية البيانات ولا المؤسسات المالية المصرية.