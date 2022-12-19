أكدت بريطانيا أنها أرسلت صواريخ «بريمستون 2» دقيقة التوجيه إلى أوكرانيا لدعم صمودها أمام القوات الروسية، فيما أعلنت موسكو عن «تصريح مهم مرتقب» للرئيس فلاديمير بوتين قريبا.



وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في بيان أمس عن تزويدها لكييف بأحدث نسخة من صواريخ «بريمستون 2»، لافتة الى ان هذه المساعدات الأمنية لعبت دورا حاسما في إعاقة التقدم الروسي.



وبحسب المعلومات المتاحة فإن منظومة صواريخ «بريمستون 2» البريطانية الموجهة بدقة تسمح بشكل أساسي للصاروخ بمسح ساحة المعركة واختيار الهدف الأنسب أثناء فحص المركبات المدنية أو المعدات العسكرية.



من جهة اخرى، تحدثت تقارير عن ضربات أوكرانية على منطقة بيلغورود الروسية المحاذية للحدود.



وقال حاكم المنطقة الروسية فياتشسلاف غلادكوف على «تليغرام» ان الضربات طالت كبرى مدن المنطقة وحيا مجاورا مما ادى الى سقوط قتلى وجرحى فضلا عن خسائر مادية.



في هذه الاثناء، ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية أن الرئيس بوتين سيصدر إعلانا هاما، في اجتماع بوزارة الدفاع خلال الايام المقبلة.



وقال بافيل ساروبين، مقدم برنامج (موسكو. الكرملين.بوتين) «لشبكة الإذاعة والتلفزيون الروسية «دبليو.جي.تي.آر.كيه» امس «إننا ننتظر تصريحات مهمة».



وطبقا للبرنامج، سيرأس بوتين اجتماعا موسعا سنويا لوزارة الدفاع. ولم يعرف بعد موعد الاجتماع على وجه الدقة.



غير أنه من المتوقع أن يتوجه بوتين إلى منسك اليوم لإجراء محادثات مع رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو.



وفي اجتماع حكومي مؤخرا، طلب الرئيس الروسي من قادته العسكريين تعديل خطط التسلح. وفي سياق متصل، زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا لتفقد قواته المنتشرة هناك، بما في ذلك خط الجبهة.



الى ذلك، أعرب البابا فرنسيس، في مقابلة مع صحيفة «آيه بي سي» الإسبانية، عن اعتقاده بأن الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا عالمية وأنها لن تنتهي في المستقبل القريب.



ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) عن البابا قوله: «لا أرى نهاية لهذه الحرب في المدى القريب لأنها حرب عالمية. دعونا لا ننسى هذا. هناك عدة أياد تؤجج هذه الحرب. إنها حرب عالمية». وأضاف البابا أن الحرب تشن عندما تبدأ إمبراطورية في الضعف وعندما تكون هناك أسلحة يراد استخدامها واختبارها وبيعها. وقال البابا: «هناك الكثير على المحك».



وشدد البابا فرنسيس على أن الفاتيكان مستعد للتوسط في وقف الأعمال العدائية وقال: «إننا نفعل كل ما في وسعنا.. وما يحدث في أوكرانيا مخيف. فهناك الكثير من القسوة التي يتم نشرها. هذا في الحقيقة أمر خطير للغاية».