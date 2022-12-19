هنأ أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الشعب القطري والمقيمين، بمناسبة اليوم الوطني للدولة الذي تزامن مع المباراة الختامية لبطولة كأس العالم لكرة القدم (فيفا - قطر 2022).



وقال الشيخ تميم بن حمد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس: «نبارك لشعبنا والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بمناسبة يومنا الوطني، الذي يصادف هذا العام أجواء احتفالية مع ضيوف قطر من شتى أنحاء العالم في ختام بطولة كروية عالمية واستثنائية. كل عام وقطر في عز ورفعة، وأدام الله على بلدنا الأمن والأمان والاستقرار».



وبهذه المناسبة، شارك الشيخ تميم بن حمد في عرضة «هل قطر»، التي أقيمت في الساحة الخارجية بقصر لوسيل، كما شارك في العرضة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.



وقد بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ببرقية تهنئة الى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» في بيان إن الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعرب عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق اطراد التقدم والازدهار، مشيدا بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والتي يسعى الجميع الى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.



كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي ببرقية تهنئة مماثلة إلى أمير قطر بالمناسبة نفسها.



وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ببرقيتي تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام».

وبعث السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ببرقية تهنئة إلى أمير قطر بهذه المناسبة، تضمنت أطيب تهاني جلالته وصادق تمنياته الأخوية لسموه بوافر الصحة والسعادة والعمر المديد، مقرونة بالدعاء، بحسب وكالة انباء عمان الرسمية «أونا».



كما بعث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني.



وأوفد الرئيس السيسي محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة دولة قطر بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.