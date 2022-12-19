

ما أهم القواعد الغذائية للتخلص من حرقة المعدة؟



قدمت خبيرة التغذية ألبينا كوميساروفا نصائح للتغلب على حرقة المعدة، وأشارت إلى عدة قواعد تتعلق بالتغذية تفيد في ذلك.



وكتبت: أوصي بتناول وجبات خفيفة خلال فترات متقاربة، وعدم شرب السوائل خلال تناول الطعام، والامتناع عن تناول الطعام قبل النوم بـ 3-4 ساعات، كما يتوجب الابتعاد ليلا عن الأطعمة التي يمكن أن تسبب للبعض حرقة المعدة مثل القهوة والشوكولاتة والنعناع والطماطم والمأكولات الحارة واللحوم والمقبلات الدسمة.



وأضافت: «لا داعي لاتباع نظام غذائي يقوم على تناول الأطعمة المسلوقة أو المطبوخة على البخار لأن هذا من مخلفات الماضي ولا يخفف الحرقة».

المصدر: Lenta.ru