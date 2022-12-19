هل هناك فوائد لـ «السيلوليت» عند النساء؟



توصلت دراسة إلى أن النساء اللاتي يملن إلى تجمع الدهون حول أردافهن قد يتمتعن بحماية إضافية ضد السكتات الدماغية والخرف، فقد أشارت الاختبارات إلى أن الدهون تحت الجلد - التي تسبب السيلوليت - تحمي من الاضطرابات المرتبطة بالالتهابات، بما في ذلك أمراض القلب.



ووجد الباحثون أن من لديها مستويات عالية من هذا النوع من الدهون لديها مستويات أقل من التهاب الدماغ لكن عندما خضعت الإناث لشفط الدهون، ارتفعت مستويات الالتهاب لديهن. ولايزال الباحثون غير متأكدين من سبب احتواء الدهون تحت الجلد على دهون واقية، لكن الأبحاث السابقة ربطتها بهرمون الإستروجين الذي يعمل كمضاد طبيعي للالتهابات.



لكن الدراسة لا تشير إلى أنه يجب على النساء زيادة الوزن عن قصد - حيث تظهر العديد من الأبحاث، أن السمنة يمكن أن تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة، مثل الخرف والسكتات الدماغية وأمراض القلب. والرجال أكثر استعدادا لتخزين دهون الجسم المعروفة باسم الدهون الحشوية، ويقول الباحثون الذين يقفون وراء الدراسة الأخيرة إن هذا جزئيا هو السبب في أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالمشاكل المرتبطة بالالتهابات من النوبات القلبية إلى السكتة الدماغية مقارنة بالنساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث. وقال الدكتور ألكسيس ستراناهان: «عندما أزلنا الدهون تحت الجلد من المعادلة، فجأة بدأت أدمغة الإناث في إظهار الالتهاب، كما تفعل أدمغة الذكور، واكتسبت الإناث المزيد من الدهون الحشوية».



وأوضح د.ستراناهان، أن النتائج تشير إلى أن الأمر أكثر من مجرد هرمون الإستروجين، وعندما يفكر الناس في الحماية لدى النساء فإن أول ما يخطر ببالهم هو الإستروجين. لكننا بحاجة إلى تجاوز نوع الفكرة التبسيطية القائلة بأن كل اختلاف بين الجنسين ينطوي على اختلافات هرمونية وتعرض للهرمونات. ونحتاج حقا إلى التفكير بشكل أعمق في الآليات الأساسية للاختلافات بين الجنسين حتى نتمكن من معالجتها.



وقد يكون لفقدان الدهون تحت الجلد تأثيرات مختلفة إلى حد كبير على أجزاء مختلفة من الدماغ، والتي يجب التحقيق فيها، وفقا للدكتور ستراناهان.

المصدر: ديلي ميل