وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي 7 أسئلة الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بشأن المزايا الممنوحة للوزراء والقياديين في الدولة، والاستثناءات في النقل والندب والإعارة بين الجهات الحكومية نصت على ما يلي:



استنادا إلى البيان الأسبوعي لمجلس الوزراء الصادر في تاريخ 6 سبتمبر 2021 والذي أشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء في تكليف ديوان الخدمة المدنية بالآتي:



1- تطوير أسس تقييم واختيار القياديين.



2- وضع ضوابط جديدة بشأن شروط الوظائف الإشرافية.



3- وضع ضوابط جديدة بشأن صرف المكافأة للقياديين والإشرافيين والتنفيذيين بناء على الإنجاز والأداء.



4- الإسراع في إنشاء مركز تدريب حكومي يهدف إلى تطوير قدرات شاغلي الوظائف القيادية والتنفيذية وغيرها من الوظائف ضمن الجهاز الحكومي وتطوير مهارتهم بما يعزز ويدعم خطط الحكومة ويساند توجهاتها في التطوير والتنمية ويكفل النهوض بمستوى الإدارة بصفة عامة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من:



٭ جميع قرارات مجلس الوزراء المرتبطة بهذا الشأن.



٭ جميع قرارات مجلس الخدمة المدنية المرتبطة بهذا الشأن.



٭ جميع قرارات ديوان الخدمة المرتبطة بهذا الشأن.



2- هل أنهى ديوان الخدمة المدنية المهمة التي أوكل بها بموجب البند 1 من القرار المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من الأسس الجديدة لتقييم واختيار القياديين، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما السبب في ذلك؟



3- هل أنهى ديوان الخدمة المدنية المهمة التي أوكل بها بموجب البند (2) من القرار المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من الضوابط الجديدة بشأن شروط الوظائف الإشرافية، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما السبب في ذلك؟



4- هل أنهى ديوان الخدمة المدنية المهمة التي أوكل بها بموجب البند (3) من القرار المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من الضوابط الجديدة بشأن صرف المكافأة للقياديين والإشرافيين والتنفيذيين بناء على الإنجاز والأداء، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما السبب في ذلك؟



5- هل أنهى ديوان الخدمة المدنية المهمة التي أوكل بها بموجب البند (4) من القرار المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من التصور المرفوع من الديوان لمجلس الوزراء حول مركز التدريب الحكومي، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما السبب في ذلك؟



وجاء السؤال الثاني كالتالي:



نشرت إحدى الصحف المحلية خبرا عن وقف الحكومة المكافآت الممنوحة للوزراء كمكافأة «تعديل الوضع»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من جميع القرارات واللوائح المنظمة للرواتب والبدلات والمكافآت التي يتلقاها الوزراء ومن في حكمهم.



2- هل ترتبط المزايا والمكافآت التي يتلقاها الوزراء بمؤشرات أداء؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فلماذا لم يتم ذلك؟ وإذا كانت بالإيجاب، فما المؤشرات الموضوعة في هذا الشأن؟



3- هل سبق أن نسق ديوان الخدمة المدنية مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية من أجل ربط المزايا التي يتلقاها الوزراء مع نسب إنجازهم لخطة التنمية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بتفاصيل ذلك؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما السبب؟



وورد السؤال الثالث كالتالي:



استنادا الى البيان الأسبوعي لمجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16 أغسطس بشأن قرار مجلس الوزراء بتكليف ديوان الخدمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في المزايا الممنوحة للقياديين ومن يعادلهم بجميع الجهات الحكومية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من جميع القرارات واللوائح المنظمة للرواتب والبدلات والمكافآت التي يتلقاها القياديون في الدولة.



2- هل ترتبط المزايا والمكافآت التي يتلقاها القياديون بمؤشرات أداء؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فلماذا لم يتم ذلك؟ وإذا كانت بالإيجاب، فما المؤشرات الموضوعة في هذا الشأن؟



3- هل سبق أن نسق ديوان الخدمة المدنية مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية من أجل ربط المزايا التي يتلقاها الوزراء مع نسب إنجازهم لخطة التنمية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بتفاصيل ذلك؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما السبب؟



وجاء السؤال الرابع بما يلي:



سبق أن أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميمه رقم (10) لسنة 2013 بوقف النقل والندب والإعارة بين الجهات الحكومية، إلا أن الواقع العملي يشير إلى وجود بعض الاستثناءات حيال ذلك، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من:



٭ جميع قرارات مجلس الخدمة المدنية بوقف النقل والندب والإعارة بين الجهات الحكومية.



٭ جميع تعاميم ديوان الخدمة المدنية بشأن وقف النقل والندب والإعارة بين الجهات الحكومية.



2- هل هناك أي استثناء ممنوح لقرارات النقل بين الجهات الحكومية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى بيان هذا الاستثناء مع تزويدي بالسند القانوني له.



3- هل هناك أي استثناء لقرارات النقل لمكاتب الوزراء؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى بيان العدد المسموح لكل وزير بالنقل لمكتبه مع تزويدي بالسند القانوني لذلك.



4- هل هناك أي استثناء لقرارات النقل لمكتب رئيس مجلس الأمة ونائب رئيس مجلس الأمة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى موافاتي بالتالي:



٭ عدد المنقولين لمكتب رئيس مجلس الأمة ونائب رئيس مجلس الأمة خلال الفصول التشريعية السابقة، وذلك وفقا لجدول يتضمن الفصل التشريعي - مكتب رئيس مجلس الأمة - مكتب نائب رئيس مجلس الأمة.



٭ قرار مجلس الخدمة المدنية وتعميم ديوان الخدمة المدنية الذي يستثني مكتب رئيس مجلس الأمة ونائب رئيس مجلس الأمة من قرار وقف النقل.



٭ يرجى بيان المبرر العملي لاستثناء مكتب رئيس مجلس الأمة ونائب رئيس مجلس الأمة من قرار وقف النقل.



ونص السؤال الخامس على ما يلي:



يعتزم الديوان الأميري عبر مشروع قصر العدل الجديد هدم قصر العدل الحالي، والذي يعد تحفة معمارية إسلامية مميزة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من مخطط تصميم مشروع قصر العدل الجديد.



2- ما المكتب الهندسي المشرف على تصميم مشروع قصر العدل الجديد؟ يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من العقد المبرم بين الطرفين.



3- ما سبب توجه الديوان الأميري في هدم قصر العدل الحالي؟



4- هل بحث الديوان خيار تطوير المبنى مع الإبقاء على شكله المعماري؟



5- هل خاطب الديوان الجهات المعنية للحصول على الموافقات اللازمة لهدم المبنى؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من هذه الموافقات.



وورد السؤال السادس كما يلي:



أصدر مجلس الخدمة المدنية القرار رقم 21 لسنة 2015 بشأن نظام تقييم شاغلي الوظائف القيادية وآثار هذا التقييم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من القرار المشار إليه في ديباجة السؤال وتعديلاته.



2- بيان بأعداد القياديين الحاصلين على مرتبة تقييم (كفء/ متوسط/ أقل من المتوسط) منذ صدور القرار إلى 2021/12/31، وذلك وفقا لجدول يتضمن سنة التقييم (2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021)- أعداد الحاصلين على مرتب التقييم (كفء - متوسط - أقل من متوسط).



3- هل يوجد أي منصب قيادي في الدولة لا يشمله القرار المشار إليه في ديباجة السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى بيان هذه المناصب كافة والسند القانوني لذلك.



4- هل يوجد أي قيادي تم استثناؤه من القرار المشار إليه في ديباجة السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى بيان أعداد القياديين الذين تم استثناؤهم من القرار والسند القانوني لذلك.



وجاء السؤال السابع كما يلي:



نصت المادة 22 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على «يجوز منح الموظفين إجازات دراسية أو إيفادهم في بعثات أو منح للدراسة أو في دورات تدريبية بمرتب كامل أو مخفض أو من دون مرتب، ويحدد مجلس الخدمة المدنية القواعد والشروط المنظمة لذلك».



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من اللوائح والقرارات المنظمة للمادة (22) المشار إليها في ديباجة السؤال.



2- ما السند القانوني لمنع ديوان الخدمة المدنية الموظفين من الجمع بين الوظيفة والدراسة؟ وما المبرر العملي والواقعي لهذا القرار؟



3- صدرت أحكام عدة من محكمة التمييز تمنح الحق للموظف في الجمع بين الدراسة والوظيفة؟ فما سبب استمرار قرار ديوان الخدمة المدنية في حظر ذلك؟