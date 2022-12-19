وجه النائب عبدالله المضف 8 أسئلة إلى 4 وزراء هم كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل.



وجاءت الأسئلة الموجهة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان كالتالي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل تعيين المستشارين والقياديين في الدولة يتطلب موافقة مجلس الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من محاضر الاجتماعات الموقعة من أعضاء مجلس الخدمة المدنية منذ سنة 2016 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



2- هل أصدرت اللجنة الثنائية قرارات تتعلق باختصاصات مجلس الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما السند القانوني لذلك؟



3- كشف بأسماء أعضاء اللجنة الثنائية وجميع محاضرها منذ تشكيلها حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



4- هل وافقت اللجنة الثنائية على مواضيع تتعلق بتعيين المستشارين أو القياديين في الجهات الحكومية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بكشف مفصل بأسماء جميع المستشارين والقياديين الذين وافقت اللجنة الثنائية عليهم مع بيان رواتبهم ومؤهلاتهم العلمية وجنسياتهم.



وجاء السؤال الثاني كما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- جدول يبين فيه الميزانية السنوية للمحافظات، وأوجه صرفها كل على حدة.



2- ما أسباب تحديد نسبة 5% لدعم المحافظات من أموال المساهمين في الجمعيات التعاونية؟



3- جدول يبين فيه قيمة المبالغ المحصلة من الجمعيات التعاونية لدعم المحافظات من النسبة المقررة وهي 5% من بند المعونة الاجتماعية خلال السنوات الخمس الماضية لكل محافظة وجمعية على حدة.



4- جدول يبين فيه أوجه الصرف السنوية للمبالغ التي حصلت من هذا الدعم لكل محافظة على حدة.



وجاء السؤال الثالث كما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- عدد المستشارين العاملين في ديوان الخدمة المدنية المعينين أو على بند المكافآت والاستعانة والعقود الخاصة كل حسب جنسيته وراتبه وسيرته الذاتية.



2- ما الآلية المتبعة في تعيين المستشارين في ديوان الخدمة المدنية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من تلك الآلية.



3- هل توجد دراسات واستشارات قدمها المستشارون حول تكويت الوظائف العامة وإحلال العنصر الوطني بدلا من الوافد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.



وجاء السؤال الأول لوزير المالية كالتالي: بخصوص شراء مديونيات الأفراد والشركات من الدولة.



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كشف تفصيلي بكل الأصول من أراض فضاء وعقارات مبنية التي تدار أو المملوكة للدولة والمتعلقة بشراء مديونيات الأفراد والشركات، مع بيان العوائد المالية لتلك الأصول ونوعها (استثمارية - تجارية - سكنية) ومساحاتها.



2- هل تحصل جميع العوائد المالية لتلك الأصول للخزانة العامة للدولة مباشرة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بالسند القانوني لهذا الإجراء.



3- هل يعاد تقييم الأصول سنويا؟ مع تزويدي بكشف تفصيلي يتضمن القيمة التقديرية لتلك الأصول من أول تقييم حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



4- كشف تفصيلي لكل عمليات بيع تلك الأصول أو عمليات الاستبدال -إن وجدت-، مع بيان قيمة كل عملية.



5- هل طورت تلك الأصول لزيادة قيمتها ثم زيادة العوائد الناتجة منها؟



6- ما الآلية المتبعة في عمليات بيع الأصول والاستبدال؟



أما السؤال الثاني فورد كالتالي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- هل هناك أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأي عضو مجلس إدارة أو عضو في مجلس أعلى أو عضو في اللجان المكلفة من قبل هذه المجالس بما في ذلك الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة والشركات المملوكة للدولة التابعة لهذه الجهات بالمناقصات أو الممارسات أو أي عقود قانونية أو استشارية أو غير ذلك من العقود في داخل الكويت أو خارجها سواء كان ذلك مع وزارة المالية أو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أو مع أي من الشركات المملوكة للدولة التابعة لهذه الجهات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بأسماء الأعضاء وتاريخ تعيينهم وتاريخ إبرام العقد أو ترسية المناقصة - إن وجدت.



وجاء في سؤاليه إلى وزيرة الأشغال كالتالي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما الشركات المتعاقد معها بخصوص صيانة الطرق وشبكات تصريف المياه خلال السنوات الـ 5 الماضية؟ مع تزويدي بقيمة هذه العقود.



2- هل توجد مسؤولية (ضمان أعمال في هذه العقود)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى توضيح مدى تفعيل هذا البند.



3- ما الجهة المشرفة على متابعة العقود وتنفيذها؟ يرجى تزويدي بالتقارير لكل عقد على حدة وما الجهة المشرفة، وذلك خلال السنوات الـ 5 الماضية؟



4- الجدول الزمني الخاص بعقود أعمال الصيانة، موضحا به عدد مرات الصيانة لكل شبكة تصريف مياه خلال السنوات الـ 5 الماضية.



5- هل طبقت غرامات/ مخالفات على أي شركة مسؤولة عن صيانة الطرق أو شبكات تصريف المياه نتيجة إخلالها بأي أعمال مناطقة بها حسب العقد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بعدد المخالفات وسببها والإجراءات المتبعة فيها.



وجاء السؤال الثاني بما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- خطة وزارة الأشغال العامة واستعدادها لموسم الأمطار لعام 2023/2022، وهل نفذت الخطة كاملة؟



2- هل شكلت لجان تحقيق بشأن غرق بعض المناطق جراء الأمطار الأخيرة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بقراراتها ونتائجها.



3- ما أسباب تكرار تجمع مياه الأمطار والغرق في منطقة صباح الناصر كل سنة؟



4- ما الإجراءات التي اتخذت تجاه مسؤولين وقياديين بالوزارة بشأن غرق بعض المناطق جراء الأمطار الأخيرة؟



5- في كل شتاء تتكرر مسألة الضرر بالأرواح والممتلكات جراء مياه الأمطار، لذا يرجى تزويدي بالآتي خلال السنوات الخمس الماضية:



أ- أسماء الموظفين والقياديين الذين أحيلوا إلى التحقيق في هذا الشأن، وهل صدر قرار بإيقافهم عن العمل؟ مع تزويدي بالمستندات ونتائج التحقيق.



ب- هل طبق بند الغرامات والجزاءات على الشركات المسؤولة عن غرق الطرق والمناطق بسبب الأمطار؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالمستندات.



ت- صورة ضوئية من جميع عقود شركات الصيانة الخاصة بصيانة الطرق وشبكات تصريف مياه الأمطار، مع بيان الجهات المشرفة عليها.



ث- هل توجد عقود مباشرة وقعت لصيانة الطرق وشبكات تصريف مياه الأمطار؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه العقود وقيمتها، مع توضيح أسباب التعاقد المباشر.



وجاء في سؤاله إلى وزير شؤون البلدية الآتي:



1- كم عدد الأحكام القضائية الصادرة لصالح بلدية الكويت والمرتبطة بحقوق مالية أو تعويضات منذ عام 2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



2- كم قيمة المبالغ المتحصلة من تلك الأحكام، مع بيان قيمة المبالغ المطالب فيها بناء على دعاوى قضائية أو طلبات تحكيم منذ عام 2010؟



3- هل توجد إحصائيات وبيانات رسمية بشأن عدد الأحكام القضائية الصادرة لصالح بلدية الكويت أو ضدها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.



4- كم قيمة المبالغ الصادرة بأحكام قضائية أو أحكام تحكيم لصالح بلدية الكويت ولم تحصل حتى الآن منذ عام 2010؟



5- كم عدد الأحكام القضائية الصادرة بالتعويض أو حقوق مالية ضد بلدية الكويت منذ 2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وكم مجموع قيمة تلك الأحكام؟