وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالا الى وزير الصحة د. أحمد العوضي، عن خطط إنشاء مقر جديد للمجلس الطبي العام وعن ارتفاع أسعار الدواء في الصيدليات. وجاء السؤال كالتالي:



يعد المجلس الطبي من أهم الإدارات الفنية المركزية بوزارة الصحة، لما يقدمه من خدمات للمواطنين، حيث يستقبل الموظفين والعاملين بالقطاع الحكومي والمؤسسات العامة والقطاع الخاص وغيرها لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين، ولكن يشهد ازدحاما شديدا ويعاني المواطنون من المواعيد طويلة الأجل لعرض الطلبات على المجلس الطبي العام، والمساحة الحالية صغيرة جدا مقارنة بعدد مراجعي المجلس، ما يشكل زحاما مستمرا في قاعات الانتظار والطرقات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل لديكم خطة لإنشاء مقر خاص وجديد للمجلس الطبي العام بما يتناسب من حيث المساحة المطلوبة لتطوير المجلس وإنهاء معاناة المواطنين عند مراجعتهم لعرض طلباتهم؟



2 ـ لماذا لا تنشأ أفرع للمجلس الطبي بكل منطقة صحية في البلاد؟ وما خطة الوزارة في هذا الشأن؟ وهل هناك معوقات تحول دون ذلك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بها.



وجاء في السؤال الثاني لوزير الصحة ما يلي:



تزايدت شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الدواء في الصيدليات، بحيث أصبح سعر الدواء في الكويت يتعدى في بعض الأحيان خمسة أضعاف قيمته الفعلية مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي وباقي البلدان العربية، وبخاصة أدوية الأمراض المزمنة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما أسباب ارتفاع أسعار الأدوية في الصيدليات مقارنة بأسعارها في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية؟



2 ـ هل هناك دراسات لمقارنة أسعار الأدوية بالصيدليات بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بها، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فيرجى بيان السبب.



3 ـ ما آلية وزارة الصحة في تحديد أسعار الأدوية للقطاع الخاص؟



4 ـ ما الإجراءات المتبعة تجاه الصيدليات المخالفة للأسعار التي حددتها الوزارة؟