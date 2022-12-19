دعت «ديليفرو» أكثر من 100 من سائقيها لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022 وتشجيع أندية كرة القدم المفضلة لديهم، حيث وفرت لهم تذاكر مجانية إلى KWT FAN BOX، وهو المكان الأبرز في الكويت لبث مباريات كأس العالم على شاطئ البلاجات، اشتركت «ديليفرو» أيضا مع «شيك شاك» لتقديم الوجبات والمشروبات المفضلة للسائقين.



وتقدم «ديليفرو» هذه المبادرة كواحدة من الطرق العديدة التي تظهر بها منصة توصيل المواد الغذائية دعمها المستمر وتقديرها لسائقيها على مجهودهم الاستثنائي على مدار العام، وفي وقت سابق من هذا الشهر استطلعت آراء السائقين حول فرق كرة القدم المفضلة لديهم، واستنادا إلى نتائج الاستطلاع، اختارت الشركة مباريات مخصصة لسائقيها ليحضروها ويستمتعوا بها. وقالت مدير عام «ديليفرو» الكويت سهام الحسيني: نود أن نشكر سائقينا على تفانيهم، ورفع مستوى الجودة والمعايير الخاصة بصناعة توصيل الطعام المحلية بشكل مستمر، ويسعدنا الاحتفال بكأس العالم مع السائقين ومنحهم فرصة الاستمتاع بمشاهدة سلسلة من مباريات كأس العالم مع أصدقائهم وزملائهم ومجتمعنا المحلي من عشاق الطعام، وهذه المبادرة هي إحدى الطرق العديدة التي نود الاحتفال بها ورد الجميل لسائقينا، ولا يسعنا الانتظار لنظهر لهم المزيد من التقدير في المستقبل.