أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية توقيعها اتفاقية امتياز مع شركة «جو آند ذا جوس» Joe & The Juice الدنماركية الرائدة عالميا في بيع العصائر والقهوة والمأكولات الصحية في بيئة شبابية عملية تلهم الأفراد لاتباع أنماط حياة صحية.



وتأسست «جو آند ذا جوس» Joe & The Juice في كوبنهاغن، ولديها أكثر من 300 فرع في 16 دولة حول العالم بما في ذلك نيويورك وريكيافيك ولندن ودبي والرياض وتقدم محلات «جو آند ذا جوس» خيارات متنوعة وسريعة من العصائر المغذية والقهوة والشاي والأطعمة الصحية والنباتية، وذلك بأجواء عصرية وممتعة ومريحة لكل العملاء خاصة الذين يتبعون أسلوب حياة صحيا وسريعا.



وقال نائب الرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، خالد فيصل المطوع: سعداء جدا اليوم بتوقيع اتفاقية امتياز مع «جو آند ذا جوس» Joe & The Juice لإطلاق هذه العلامة التجارية المميزة في الكويت، وإضافة اسم رائد عالميا إلى محفظتنا في قطاع الأغذية والمشروبات، ونتشارك مع «جو آند ذا جوس» بهدف سامي، يتمثل في الاهتمام بجيل الشباب الصاعد وتوفير بيئة عملية ومنصة إبداعية صحية وسليمة تشجعهم على الاجتهاد والعطاء.



وأضاف خالد المطوع: إن المستهلك من جيل الشباب المهتم بصحته اليوم سيجد في «جو آند ذا جوس Joe & The Juice» خيارا مثاليا للاستمتاع بقهوته أو تناول العصير أو وجبة صحية في جو شبابي ديناميكي وممتع».



من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جو آند ذا جوس» Joe & The Juice توماس نوروكس: نسعى من خلال هذه الشراكة إلى دخول أحد الأسواق الأسرع نموا في العالم ودخولنا اليوم في السوق الكويتي هو امتداد لخطة توسع استراتيجية هدفها افتتاح 10 محلات جديدة لنا في دول مجلس التعاون الخليجي في السنتين المقبلتين، و50 محلا في العشر سنوات القادمة، كما أن اختيارنا لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية وكيلا لنا في الكويت، بسبب سمعتها العريقة وإرثها الزاخر ومحفظتها الغنية بالعلامات التجارية الرائدة في قطاع السلع الاستهلاكية ونتطلع إلى ترك بصمة في السوق الكويتي ومتحمسون لاستقبال المستهلك الكويتي في أول فرع لنا قريبا جدا.