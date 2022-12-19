Ooredoo أول شركة تقدم خدمات رقمية مبتكرة في الكويت، فقد كانت ومازالت فعالة في إدارة حلول الأعمال، وتطوير وتحديث البنية التحتية الرقمية التي تم استخدامها مؤخرا بتقديم Apple Pay من خلال تطبيق MyOoredoo، مع إعطاء الأولوية في الوقت نفسه للمشاركة وترقية الخدمات والعروض للمجتمع المحلي.



في الآونة الأخيرة، وبصفتها المزود الرسمي للاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا لبطولة كأس العالم في قطر، قامت Ooredoo الكويت برعاية والمشاركة في فعاليات نادي الإدارة التابع لجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا والذي أقيمت على مدى اسبوع وتضمنت العديد من الفعاليات الترفيهية للطلبة المحبين لكرة القدم وخلق أجواء الحماس خلال فترة كأس العالم،حيث شارك الطلبة في الأنشطة الترفيهية التي أقيمت في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، وتمت اقامة بطولة لكرة القدم وعرض للمباريات والعديد من المسابقات بالإضافة الى سحوبات وجوائز قيمة تم تخصيصها لهذه الفعاليات.



وحصل الطلبة على فرصة حضور كأس العالم FIFA خلال السحب الذي أقامته Ooredoo، وتم توزيع مجموع 8 تذاكر بالإضافة الى جوائز قيمة، ومساهمة الشركة الكبيرة في رعاية العديد من الفعاليات والمشاركة بها يترجم بشكل واضح حرصها على الحفاظ على مكانتها المتميزة في سوق الاتصالات، وعملها المستمر من قبل الشركة لضمان رضا العملاء والحفاظ على نمو قاعدة العملاء المخلصين.