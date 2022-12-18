بداح العنزي

علمت "الأنباء" من مصادر مطلعة بصدور قرار بتكليف 10 رؤساء قطاعات في البلدية على النحو التالي:

م. ثامر المطيري

نائب المدير العام للعاصمة والجهراء

•م. سعود الدبوس

نائب المدير العام لحولي والأحمدي

•نواف الكندري

نائب المدير العام للفروانية ومبارك الكبير

•م. منال العصفور

نائب المدير العام للتنظيم

•م. محمد صرخوه

نائب المدير العام للمساحة

•مشعل العازمي

نائب المدير العام للخدمات

•م. ميساء بوشهري

نائب المدير العام للمشاريع

•فرحان العجمي

نائب المدير العام للمالية والادارية

•م. فهد الرجمه

نائب المدير العام للتطوير والمعلومات

• ناصر الرشيدي

رئيس قطاع الرقابة والتفتيش