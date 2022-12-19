سامح عبدالحفيظ



أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقررة غدا الثلاثاء عدة تقارير أحالتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، منها التقرير الخاص بإنشاء شركة مساهمة كويتية باسم شركة تسويق المحاصيل الزراعية، حيث وافقت اللجنة على القانون بعد اجراء عدة تعديلات.

كما أدرج على جدول الأعمال تقرير «المالية» عن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية لرفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، رغم معارضة الحكومة للاقتراحات، لعدم تحقيق العدالة والمساواة بين بعض الفئات.

وأدرج على جدول الأعمال تقرير اللجنة المالية عن الاقتراح الخاص باسترداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، والذي تتحفظ عليه الحكومة ايضا.

كما ادرج على جدول أعمال الجلسة تقرير اللجنة عن الاقتراح الخاص بشراء القروض الاستهلاكية والفردية للمواطنين، بالإضافة الى اسقاط فوائد قروض المواطنين، وهو ما ترفضه الحكومة ايضا.

وأدرج على جدول الأعمال تقرير اللجنة عن الاقتراح الخاص بعدم تحميل اصحاب الأنصبة سداد ما تبقى من الأقساط في حال وفاة صاحب المعاش التقاعدي.

مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» إن التحفظ الحكومي كان واضحا جدا على كل الاقتراحات التي تترتب عليها أعباء مالية جديدة على الخزانة العامة، الأمر الذي ينذر بحالة «سياسية معينة» بين الحكومة والمجلس خلال سير الجلسة أو ربما بعدها.