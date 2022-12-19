فعلها ليونيل ميسي، وقاد الأرجنتين إلى نجمتها المونديالية الثالثة، وأحرز لقبه الأول في كأس العالم، وهو الوحيد الذي ينقص سجله الكروي الزاخر بكل الألقاب، بعد فوز «التانغو» على فرنسا بضربات الترجيح 4-2 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 3-3 (الوقت الأصلي 2-2) في المباراة النهائية لنسخة عام 2022، التي أجريت بينهما أمس على ستاد «لوسيل»، مختتمة استضافة قطرية للنهائيات بدأت في 20 الشهر الماضي.



ونجحت الارجنتين في الفوز بلقبها الثالث في مباراتها النهائية السادسة، وهي فازت على أرضها في 1978 على هولندا 3-1 وعلى ألمانيا الغربية 3-2 في 1986 بالمكسيك، بعدما خسرت النهائي الأول أمام الأوروغواي 2-4 في مونتيفيديو عام 1930، وأمام ألمانيا مرتين 0-1 في 1990 بروما و2014 بريو دي جانيرو.



ولم تبك الارجنتين هذه المرة، ولم يبك ميسي في ختام مسيرته مع «التانغو» الا فرحا، وقد دخل عن جدارة نادي الأساطير مع بيليه ومارادونا.



في حين بكا «الديوك» أمام أنظار رئيسهم إيمانويل ماكرون الذي شهد فوزهم باللقب الثاني في ملعب «لوجنيكي» بالعاصمة الروسية موسكو في 2018 على حساب كرواتيا 4-2، وبذلك تكون فرنسا خسرت مباراتها النهائية الثانية من 4 في المونديال بعد أولى أمام ايطاليا في برلين 2006 بضربات الترجيح، وأخفقوا في الاحتفاظ بلقبهم المونديالي.



وتقدمت الأرجنتين إلى المركز الرابع في لائحة الدول الأكثر فوزا باللقب، بعد البرازيل 5 وكل من ايطاليا وألمانيا 4، فيما استمرت فرنسا متساوية مع الأوروغواي بلقبين لكل منهما.



وهذه المباراة النهائية الثالثة في تاريخ المونديال تحسم بضربات الترجيح، بعد 1994 و2006. والثانية تخسرها فرنسا بضربات الترجيح بعد 2006 أمام ايطاليا.



وافتتحت المباراة بـ «جس نبض» من المنتخبين، مع أفضلية أرجنتينية بالتقدم نسبيا واللعب في المنطقة الفرنسية.

ولوحظ توتر دفاعي فرنسي في مركز الظهير الأيسر، وفي الدقيقة 21 دفع عثمان ديمبيلي بالأرجنتيني انخل ديا ماريا ـ الذي شارك أساسيا ـ داخل المنطقة، فاحتسب الحكم الپولندي سيمون مارسينياك ضربة جزاء انبرى لها ميسي وسجل بنجاح على يسار الحارس هوغو لوريس، ومن كرة مرتدة سريعة، تقدمت الأرجنتين بالهدف الثاني في الدقيقة 36 عبر دي ماريا غير المراقب، بكرة ارضية سددها في مرمى لوريس بتمريره من اليكسيس ماك اليستر من لعبة بدأها ميسي من وسط الملعب.



و«نفعت» التبديلات التي أجراها المدرب الفرنسي ديدييه ديشان، اذ دفع بـ 4 لاعبين في سبيل تحريك كيليان مبابي الذي افتقد التموين بالكرات في الشوط الأول، وحصل الفرنسيون على ضربة جزاء في الدقيقة 78 ترجمها مبابي أرضية بنجاح على يمين الحارس ايميليانو مارتينيز، وسريعا سجل مبابي الهدف الثاني بعدها مباشرة في الدقيقة 80 بتسديده ارضيه الى الزاوية اليسرى البعيدة.



وفي الشوط الإضافي الثاني، سجل ميسي هدف التقدم والثاني له في المباراة في الدقيقة 108، اثر هجمة مرتدة ضرب فيها الأرجنتينيون مصيدة التسلل الفرنسية، ومجددا، احتسب الحكم ضربة جزاء لفرنسا في الدقيقة 116 اثر لمسة يد، انبرى لها مبابي وسجل منها بنجاح هدف التعادل 3-3 على يمين مارتينيز.



وفي ضربات الترجيح، ابتسم الحظ لميسي ورفاقه.



نهائي الأرجنتين وفرنسا في سطور



٭ المباراة: الأرجنتين ـ فرنسا (3-3/ 4-2 بركلات الترجيح).



٭ الملعب: لوسيل.



٭ الجمهور: 88966 متفرجا.



٭ المباراة النهائية.



٭ الحكم: الپولندي سيمون مارتشينياك.



٭ الأهداف: الأرجنتين: ليونيل ميسي (23 من ركلة جزاء و108)، أنخل دي ماريا (36)، فرنسا: كيليان مبابي (80 من ركلة جزاء و81 و118).



٭ ركلات الترجيح: سجل للأرجنتين: ميسي، ديبالا، باريديس، مونتييل، وسجل لفرنسا: مبابي، كولو مواني فيما أهدر لفرنسا: كومان وتشواميني.



٭ الإنذارات: الأرجنتين: إنسو فرنانديس (45+7)، ماركوس أكونيا (90+8)، لياندرو باريديس (114)، وغونسالو مونتييل (116)، فرنسا: أدريان رابيو (55)، ماركوس تورام (87)، وأوليفييه جيرو (90+5 على مقاعد البدلاء).



التشكيلتان



٭ الأرجنتين (المدرب: ليونيل سكالوني): إيميليانو مارتينيس، ناهويل مولينا (غونسالو مونتييل 91)، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتامندي، نيكولاس تاليافيكو (باولو ديبالا 120+1)، رودريغو دي بول (لياندرو باريديس 102)، إنسو فرنانديس، أليكسيس ماك أليستر (خيرمان بيسيلا 116)، أنخل دي ماريا (ماركوس أكونيا 64)، ليونيل ميسي، وخوليان ألفاريس (لاوتارو مارتينيس 102).



٭ فرنسا (المدرب: ديدييه ديشان): هوغو لوريس، جول كونديه (أكسل ديزازي 120+1)، رافايل فاران (إبراهيما كوناتيه 113)، دايو أوباميكانو، تيو هرنانديز (إدواردو كامافينغا 71)، أنطوان غريزمان (كينغسلي كومان 71)، أوريليان تشواميني، أدريان رابيو (يوسف فوفانا 96)، عثمان ديمبيليه (راندال كولو مواني 41)، أوليفييه جيرو (ماركوس تورام 41)، وكيليان مبابي.

الرئيس الأرجنتيني تابع النهائي من بوينس آيرس



أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز إنه شاهد نهائي كأس العالم في بوينس آيرس دون المغادرة الى قطر لحضورها شخصيا.

وقبل اللقاء بساعات، كتب فرنانديز على «تويتر»: «مثل الملايين من أبناء بلادي، سأستمتع بنهائي كأس العالم في الوطن».

وأضاف: «سأعيش هذه اللحظة الرائعة كما فعلت حتى الآن مع شعبي». وتابع: «سنقدم أفضل ما لدينا في الملعب بين مشجعينا الرائعين على المدرجات».

ويعرف عن فرنانديز أنه من مشجعي فريق «أرجنتينوس جونيورز» الذي قدم أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا.

ميسي: نحن أبطال العالم.. لنحتفل بجنون

أبدى ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين سعادته بتتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم «قطر 2022»، وذلك بعد الفوز على منتخب فرنسا بركلات الترجيح، وقال في تصريحات صحافية عقب نهاية المباراة «سعيد للغاية بالفوز بلقب كأس العالم، وأنا فخور بما قدمناه وفخور بما فعله الجميع في المنتخب الأرجنتيني، علينا الاحتفال الآن، ولابد أن نحتفل بجنون، فنحن أبطال العالم مجددا».

دي ماريا.. تاريخي

سجل أنخيل دي ماريا هدف الأرجنتين الثاني أمام فرنسا، ليصبح أول لاعب في تاريخ الأرجنتين يسجل في نهائي كوبا أميركا ونهائي كأس العالم.

وسجل دي ماريا هدف فوز الأرجنتين بلقب «كوبا أميركا 2021» على حساب البرازيل، وبذلك يكون دي ماريا قد سجل في نهائي الأولمبياد وكوبا أميركا وكأس العالم. وتحصل دي ماريا على ركلة الجزاء التي سجل منها ميسي الهدف الأول.

وبات ابن الـ 34 عاما رابع لاعب أرجنتيني يسجل في 3 نسخ مختلفة من كأس العالم بعد ليونيل ميسي ودييغو أرماندو مارادونا وغابريل باتيستوتا.

وغاب دي ماريا عن مباراتي أستراليا في ثمن النهائي وكرواتيا في نصف النهائي بسبب الإصابة وشارك بديلا أمام هولندا في ربع النهائي لمدة 8 دقائق.





سكالوني: علمني والداي ألا أستسلم

أهدى ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، لقب كأس العالم لكرة القدم الذي توج به فريقه، إلى والديه،. وقال سكالوني عقب المباراة: «نحن دائما نتحدث عن عائلاتنا، لقد علمني والداي ألا أستسلم أبدا». أي مدرب آخر، وليس أنا فقط، يرغب في فعل الأشياء بالطريقة الصحيحة، أنا محظوظ لأن أكون هنا، هذه لحظة رائعة للغاية.

مارتينيز: فزت بالمعركة وحلم العمر

قال إيمليانو مارتينيز، حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني، إن فريقه عانى بشدة للفوز بمباراة شهدت قتالا أمام فرنسا للفوز ببطولة كأس العالم في قطر، مضيفا «كانت معركة قتالية، كنا نعلم أن ذلك سيحدث، لقد حلمت كثيرا بهذا اليوم».

وتصدى مارتينيز لفرصة خطيرة للغاية في الشوط الإضافي الثاني، ليمنع هدفا مؤكدا كادت أن تفوز به فرنسا باللقب، كما تصدى لضربة جزاء نفذها كومان في ضربات الترجيح، ليفوز المنتخب الأرجنتيني باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

وبسؤاله عن شعوره خلال ضربات الترجيح، قال إنه كان هادئا كما أنه يهدي اللقب لعائلته، مضيفا «لقد جئت من مكان متواضع للغاية، هذه البطولة إهداء لعائلتي».

ديشان: عانينا أمام خصم عنيد

قال مدرب منتخب فرنسا ديديه ديشان إن مستقبله لم يتحدد بعد وذلك عقب الهزيمة في نهائي كأس العالم 2022، وقال بعد الخسارة «حتى لو كانت النتيجة مختلفة عما حدث، سألتقي برئيس الاتحاد الفرنسي في بداية العام المقبل وسنناقش كل شيء».

وعن المباراة النهائية، قال «النصف الأول من المباراة كان صعبا لم نكن جيدين بدنيا وجماعيا لم تكن الأمور سهلة بل صعبة بسبب الإصابات، ولكن أجرينا بعض التعديلات وقمنا بما علينا وعدنا في النتيجة والفرصة الأخيرة لكولو مواني كانت بإمكانها أن تنهي كل شيء، ولكن هذه كرة القدم»، مضيفا «واجهنا منتخبا عنيدا وبدأوا البطولة بشكل غير جيد وخسروا من السعودية لكنهم استعادوا حيويتهم، رغم ما حدث في الشوط الأول وصلنا للقمة في بعض اللحظات».