

٭ بات الأرجنتيني ليونيل ميسي ابن الـ35 عاما اللاعب الأكثر خوضا للمباريات في نهائيات كأس العالم بواقع 26 مباراة، متجاوزا الألماني لوتار ماتيوس صاحب الـ 25.

٭ بمشاركته في النهائيات القطرية، وصل ميسي الى رقم قياسي آخر متمثل بعدد كؤوس العالم التي خاضها (5)، على غرار غريمه البرتغالي رونالدو وماتيوس أيضا.

٭ بعد تسجيله ٧ أهداف في المونديال يكون اللاعب الوحيد في تاريخ كؤوس العالم الذي سجل في جميع أدوار البطولة بداية من دور المجموعات مرورا بثمن وربع ونصف النهائي ثم النهائي، كما انه رفع رصيده إلى ١٣ هدفا في النهائيات، ليحطم الرقم القياسي الأرجنتيني المسجل باسم غابريال باتيستوتا (10 في 12 مباراة).

٭ شارك ميسي في ١٠ أهداف (٧ أهداف و3 تمريرات حاسمة) ليصبح أول لاعب يشارك في هذا العدد من الأهداف منذ مارادونا في 1986 (10 أهداف).

٭ أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ كأس العالم منذ نسخة 1966 متجاوزا مارادونا بـ ٩ أهداف.

٭ بات أول لاعب يسهم في ٢١ هدفا في كأس العالم (١٣ هدفا و8 تمريرات حاسمة) متخطيا رونالدو الظاهرة وميروسلاف كولزه وجيرد مولر.

٭ تجاوز رقم رونالدو الظاهرة كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولات الكبرى (اليورو، كوبا أميركا، كأس العالم) برصيد ٢٦ هدفا.

٭ أصبح ثاني أكبر لاعب يسجل في نهائي كأس العالم.

٭ بعد 23 دقيقة من بداية النهائي، وصل ميسي إلى 2617 دقيقة لعب في كأس العالم ليصبح الأكثر لعبا للدقائق في المونديال متخطيا رقم الإيطالي باولو مالديني.

٭ ارتدى ليونيل شارة قيادة الأرجنتين للمباراة الـ19 في كأس العالم متخطيا رافائيل ماركيز قائد المكسيك السابق ليكون أكثر اللاعبين قيادة لمنتخب بلاده في تاريخ المونديال.

٭ انفرد ميسي بانجاز أن يكون اللاعب الوحيد الذي سجل في كأس العالم وهو في سن المراهقة والعشرينيات من عمره والثلاثينيات.

٭ حقق ميسي 17 انتصارا ليتساوى مع ميروسلاف كلوزه صاحب اعلى مشاركة في الانتصارات.

٭ حصد ميسي جائزة رجل المباراة للمرة الـ ١١ في كأس العالم (٥ منها في نسخة 2022) ليكون أكثر اللاعبين حصولا عليها متفوقا على كريستيانو رونالدو صاحب السبع مرات.

٭ أصبح ميسي ثاني لاعب يفوز بجائزة هداف كأس العالم تحت 20 عاما ثم هداف البطولة بعد أوليج سالينكو.

٭ بعد الفوز بها في 2014.. أصبح ميسي أول لاعب يحقق الكرة الذهبية في نفس عام كأس العالم مرتين.