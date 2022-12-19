فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال قطر 2022 بعدما قاد بلاده للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة، والأولى منذ 36 عاما.

وسجل ميسي (35 عاما) سبعة أهداف في مونديال قطر من بينها هدفان في المباراة النهائية أمام فرنسا، كما توج النجم الفرنسي كيليان مبابي بجائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولة بعد تسجيله ثمانية أهداف من بينها ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة النهائية على ستاد «لوسيل».

وفاز الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بجائزة أفضل حارس مرمى في المونديال بفضل تصدياته المبهرة والتي قادت بلاده لمنصة التتويج، كما نال لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فيرنانديز (21 عاما) جائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم.

كما حصد منتخب إنجلترا جائزة اللعب النظيف.