سلامة وجاهزية مبنى المسجد الكبير واستنفار كل طاقات العمل لاستقبال شهر رمضان المبارك

إن شاء الله سنكون قادرين على توفير كل متطلبات جمهور المصلين



أسامة أبوالسعود



قام وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.بدر العتيبي بزيارة المسجد الكبير للاطلاع على استعدادات المسجد الكبير والأنشطة الواجب إعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك.



وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدر العتيبي ان زيارة المسجد الكبير تأتي انطلاقا من توجيهات وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وحرصا من وزارة الأوقاف على حسن الاستعدادات والترتيبات لاستقبال شهر رمضان وتهيئة الأجواء المناسبة لإقامة صلاتي التراويح والقيام لهذا العام.



وأضاف العتيبي إن هذا العام سيكون مختلفا بسبب عودة صلاتي القيام والتراويح للمسجد الكبير بعد انقطاع بسبب انتشار فيروس كورونا والصيانة، الأمر الذي سيزيد من المسؤولية علينا جميعا، وان شاء الله سنكون قادرين على توفير كل متطلبات جمهور المصلين.



وأكد على سلامة وجاهزية مبنى المسجد الكبير واستنفار كل طاقات العمل لاستقبال شهر رمضان المبارك.



وشكر مدير ادارة المسجد الكبير علي شداد والعاملين بإدارة المسجد الكبير على حسن التنظيم والحرص على الاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان.