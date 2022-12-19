استعرض فريق المشروع الوطني للقمر الاصطناعي الكويتي الأول KuwaitSat-1 في (المركز العلمي) مسيرة هذا المشروع الرائد منذ انطلاق فكرته على يد عدد من الكوادر الوطنية المتخصصة من جامعة الكويت وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وقدم الفريق للجمهور أهم إنجازات المشروع المتمثلة في بناء قدرات وطنية قادرة على تصميم وبناء وإدارة الأقمار الاصطناعية مبديا استعداده لإطلاق القمر الأول وتطلعاته لبناء قمر ثان أكثر تعقيداً وتطورا.

ويأتي استعراض الفريق لمسيرة هذا المشروع الوطني ضمن فعاليات (شهر العلوم في الكويت) الذي تنظمه مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي هذا الشهر تزامنا مع ذكرى تأسيسها في 12 ديسمبر 1976 وذلك احتفاء بالمشهد العلمي في البلاد وتجسيدا لرسالة المؤسسة في نشر العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل مزدهر.