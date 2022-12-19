مريم بندق



علمت "الأنباء" أن 4 مشاريع قوانين ستحيلها الحكومة إلى مجلس الأمة لتحسين معيشة المواطنين والباحثين عن عمل وتعديل التركيبة السكانية.

وكشفت المصادر عن أن مشاريع القوانين الأربعة تتضمن تعديل قانون المساعدات العامة رقم 12 لسنة 2011 فيما يتعلق بزيادة مبلغ مساعدة ربات البيوت ومن هم في سن الشيخوخة، وقانون رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين التي تقل عن 1000 دينار، وقانون البديل الاستراتيجي، فيما يعرف بسلم الرواتب الجديد ، وقانون تكويت الوظائف الحكومية، واعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تعديل التركيبة السكانية.