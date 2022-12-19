أعلن وزير الصحة الفرنسي "فرانسوا براون" أنه من المستبعد في المرحلة الراهنة فرض ارتداء الكمامة في فرنسا، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه البلاد وباء ثلاثي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) والأنفلونزا والتهاب القصيبات.

وقال الوزير "براون" - حسبما ذكرت قناة "سي نيوز" الاخبارية الفرنسية إنه حتى في حالة عدم وجود حالة طوارئ صحية، يمكن لرئيسة وزراء فرنسا "إليزابيث بورن" إصدار مرسوم بفرض ارتداء الكمامة في سائل النقل العام بموجب سلطات الشرطة قبل تحديد أنه على المستوى المحلي ، يمكن لرؤساء البلديات أيضا فرضه في ظروف معينة وذلك وفقا لتطور الوضع الوبائي في فرنسا وان الحكومة الفرنسية لا تزال يقظة فيما يتعلق بتطور هذا الوضع .

وأوضح الوزير الفرنسي أن هناك نوعين من المعايير التي يمكن أن تقود وزارة الصحة إلى التوصية بالارتداء الإجباري للكمامة وهما أولا: تطور وضع الوباء الثلاثي الذي تمر به البلاد، ثانيا: نسبة الحصول على اللقاح المضاد لكورونا وهو سلاح الدولة الرئيسي لتلافي المضاعفات ودخول المستشفيات.

وتابع قائلا إنه مع اقتراب احتفالات نهاية العام، يعتبر الوباء الثلاثي موضوع يقظة خاصة لأنه سيكون هناك الكثير من المواطنين في وسائل النقل العام وفي المتاجر والعديد من التجمعات العائلية، وكانت فرنسا قد سجلت 70 ألفاً و360 إصابة جديدة بـكورونا و114 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

يذكر أن الإصابات بفيروس كورونا قد ارتفعت في فرنسا لتسجل 38 مليوناً و885 ألفاً و679 والوفيات إلى 161 ألفاً و163، كما أنه تم إعطاء 153 مليونا و69 ألفا و144 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.