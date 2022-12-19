قالت مسؤولة بوزارة الزراعة الفلبينية إن بلادها تتوقع استيراد حوالي 5ر2 مليون طن أرز خلال العام المقبل وهو ما يقل عن واردات العام الحالي بفضل تحسن الإنتاج المحلي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ميرسيديتا سومبيلا وكيلة وزارة الزراعة في الفلبين،ثاني أكبر مستورد للأرز بعد الصين، القول إن إجمالي واردات الأرز خلال العام الحالي ستبلغ حوالي 5ر3 مليون طن، مضيفة أن البلاد لن تستورد أي كميات من الأرز حتى نهاية آذار/مارس المقبل مع بدء حصد المحصول المحلي خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت سومبيلا إن المستهدف وصول إنتاج البلاد من الأرز خلال العام المقبل إلى 5ر20 مليون طن.

يذكر أن القطاع الزراعي يمثل حوالي 20% من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الفلبيني، ومن المحتمل نمو القطاع خلال العام الحالي بنسبة 2ر1% وخلال االعام المقبل بما يتراوح بين 5ر2% و3% سنويا.