أفادت لجنة إدارة الكوارث بولاية بهانج الماليزية ، وهي أحدث ولاية في ماليزيا اجتاحتها الفيضانات، أن عدد المنكوبين من الفيضانات وصل إلى 40 شخصًا من 13 أسرة إذ تم نقلهم إلى مركز إيواء مؤقت بمنطقة /راوب/.

وأوضحت وكالة الأنباء الماليزية أن العدد الإجمالي للولايات المتضررة من الفيضانات ارتفع إلى خمس ولايات بعد ترنغانو وفيراق وكلانتان وجوهور، ليصل بذلك أيضاً عدد المشردين إلى 28,785 شخص.

وسجلت كل من ولاية ترنغانو وكلانتان زيادة حادة في عدد ضحايا الفيضانات هذا الصباح بينما ظل الوضع دون تغيير في ولايتي جوهور وفيراق.