كشفت دراسة بحثية أن ممارسة النشاط البدني يوميا ولمدة دقائق معدودة يعزز من الفوائد الصحية العامة للإنسان ويقلل من مخاطر الموت المفاجئ، حيث أشارت البيانات المحدثة إلى أن الإنسان لا يحتاج إلى تمارين مطولة يوميا ليستفيد من فوائدها الصحية.

وذكرت الدراسة، التي نشرتها مجلة ناتشر، أن ممارسة أي نوع من النشاط البدني لفترات قصيرة تصل إلى ثلاث إلى اربع دقائق يوميا يرتبط ارتباطا وثيقا بتقليل مخاطر واحتماليات الموت المفاجئ بالمقارنة بمن لا يمارسون أي نشاط بدني يوميا على الإطلاق.

وكشفت الدراسة التى أجراها بنك بريطانيا للمعلومات الصحية "بيوبانك" عن أن المتطوعين، والذين بلغ عددهم 25 ألفا و241 شخصا، سجلت أنشطتهم اليومية على مدار سبع سنوات من خلال ساعات ذكية ومجسات تعقب على أيديهم والتي أظهرت أن أنشطتهم البدنية اليومية مثل اللعب مع الأطفال أو الحيوانات الأليفة أو التسوق وصعود السلالم أو الجري الخفيف للحاق بالقطار تعزز الصحة العامة لهم.

وأشارت الدراسة إلى أن بعض هذه الممارسات اليومية البسيطة أدت إلى انخفاض بنسبة 40 بالمائة في حالات الموت المبكر لأي أسباب بالإضافة إلى الوقاية من الوفاة بمرض السرطان، بينما سجلت انخفاضا بنسبة 49 بالمائة في مخاطر الوفاة من أمراض القلب.