أعربت رئيسة البرلمان الألماني، بيربل باس، عن قلقها إزاء موضوع "الشعور بالوحدة" الذي يعاني منه البعض قبل مواسم العطلات.

وقالت باس في تصريحات لمجموعة "إيبن ميديا" الإعلامية: "يتعين علينا بصفتنا ساسة أخذ موضوع الشعور بالوحدة على محمل الجد، وليس فقط في موسم عيد الميلاد (الكريسماس)".

وذكرت باس أنها تعلم بحكم خبرتها كسياسية في المجال الصحي على مدار سنوات طويلة وبناء على العديد من المحادثات "أن الكثير من الناس يشعرون بالوحدة خاصة خلال أيام الكريسماس".

وناشدت باس المواطنين الاعتناء بالمحيطين بهم، موضحة أنه أحيانا يكفي إبداء لفتة اهتمام إليهم أو مكالمة مقتضبة.

كما أوصت باس الأفراد الذين يشعرون بالوحدة بالاستفادة من عروض الدعم، مثل الرعاية النفسية عبر الهاتف أو "الشبكة الفضية" المعنية بمكافحة الشعور بالوحدة في الشيخوحة.